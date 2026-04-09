Una llamativa moto hizo sospechar a vecinos y alertaron a la Policía: estaban en lo cierto

Apareció en las 1200 Viviendas de Cipolletti. Efectivos de la Subcomisaría 79 fueron al lugar y encontraron a dos jóvenes que intentaron despegarse. Pero fueron demorados.

Los dos detenidos que tenían en su poder la moto, que había sido robada en Neuquén. Están acusados de encubrimiento.

Una llamativa moto que estaba en poder de dos hombres jóvenes despertó las sospechas de vecinos de las 1200 Viviendas , un barrio donde se han registrado numerosos hechos de inseguridad . Algo no les cerraba, por lo que en forma anónima pusieron en alerta a la Policía.

Con ese dato, efectivos de la Subcomisaría 79, ubicada en el mismo conglomerado habitacional, acudieron a la casa ubicada en la calle Roberto Firpo al 2.000 y se encontraron con los dos hombres que, al advertir la presencia de los uniformados ingresaron al inmueble, dejando el rodado marca Bajaj, modelo Rouser N2, y sin chapa patente visible, bajo un tinglado.

De todos modos, ambos sujetos fueron interceptados y trasladados a la unidad en calidad de demorados.

Descubrieron la procedencia

Fuentes de la fuerza destacaron que tras la verificación de la numeración del vehículo en el sistema, se constató que registraba pedido de secuestro vigente desde el 20 de marzo de 2026, solicitado por la Comisaría 2° de Neuquén en el marco de una causa por robo de motocicleta.

Por tal motivo la moto fue secuestrada y a los dos hombres se les iniciaron actuaciones preliminares por encubrimiento. En tanto que convocaron al Gabinete de Criminalística para la realización de los peritajes de rigor.