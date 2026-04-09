Lo detuvieron por lesionar a su pareja y al allanar su casa se toparon con una sorpresa

En un notable despliegue de policías de distintas unidades lograron atrapar al sujeto en una calle del barrio cipoleño. Lo llamativo apareció en su domicilio.

Policías del Destacamento Nº 128 del barrio Ferri de Cipolletti realizaron un allanamiento solicitado en el marco de una investigación por una causa de lesiones agravadas en contexto de violencia de Género, y como resultado además de detener al acusado, también secuestraron una importante cantidad de droga.

El operativo se llevó a cabo el último miércoles alrededor de las 15:30 en una vivienda de la toma Las Vías , y contó con el acompañamiento de efectivos de la Comisaría 32 del barrio La Paz y del grupo COER - Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- y la participación del Gabinete de Criminalística , que tuvo a cargo los trabajos periciales.

Fuentes de la fuerza informaron que en el domicilio no encontraron al sujeto , como tampoco armas y balas , que era lo que se buscaba. Pero al efectuar la requisa descubrieron dentro de una caja de telgopor, en un frasco cogollos y otros recipientes ramas de marihuana y cigarrillos armados artesanalmente que, en total, sumaron poco más de 100 gramos.

Mientras que al hombre buscado lo encontraron en la vía pública, por lo que fue detenido y trasladado a la unidad 32, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Mientras que, por el hallazgo del cannabis sativa, le iniciaron actuaciones por transgredir la Ley 23737, que penaliza la tenencia y comercialización de estupefaciente, por lo que tendrá intervención la Justicia Federal.

Un aguantadero que inquietaba a los vecinos

Los vecinos del sector donde se realizó el procedimiento viven un poco más aliviados luego de que el municipio de Cipolletti retirara un antiguo colectivo convertido en casilla que era utilizado por malvivientes como "aguantadero". La intervención se llevó a cabo a principios del mes pasado y fue encabezada por operarios de la Dirección de Comercio junto a la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA).

La tarea, que se sumó al objetivo municipal de eliminar inmuebles usurpados y transformados en guaridas de delincuentes, se llevó a cabo con una poderosa grúa que cargó el destartalado vehículo en un camión que lo trasladó definitavamente del lugar. Ese era el pedido que habían formulado reiteradamente vecinos, que advirtieron que en ese lugar se venía y consumía drogas.

Colectivo aguantadero

Contaban que allí vivía una pareja que también se dedicaba a cometer hechos delictivos, albergaba personas que se movían en su mismo mundo. La tensión llegó al extremo de que en octubre del año pasado prendieron fuego el colectivo y también una casilla que habían levantado al lado, hecho que generó una enorme conmoción en esa comunidad.

La gente pedía que los expulsaran del barrio por razones de seguridad, y porque además anhelaban transformar ese terreno -lindero a las vías- en una plaza.

El proyecto lo confirmó el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, quien aseguró que el procedimiento forma parte de un plan más amplio de ordenamiento urbano y prevención del delito. “En conjunto con los vecinos vamos a trabajar en la planificación de un espacio verde para recuperar el sectory evitar hechos delictivos”, señaló en aquella oportunidad.