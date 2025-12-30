El policía que salvó a una mujer en Allen fue reconocido por el gobernador Weretilneck

Es el cabo Agustín Ruiz, quien rescató a una chica que había caído a las aguas del canal de riego. También salvó a otra persona que intentó ayudarla.

El cabo Primero Agustín Ruiz salvó que se ahogara una mujer en Allen. Lo felicitó el gobernador Alberto Weretilneck.

El gobernador Alberto Weretilneck destacó al cabo Primero de la policía provincial Agustín Ruiz , quien el domingo por la noche rescató a una mujer que había caído al canal principal de riego , en Allen .

Sostuvo que gracias a su “rapidez y valentía” evitó una tragedia, dado el grave peligro al que estuvo expuesto la víctima, quien se había caído al agua en medio de una pelea con otra mujer.

“Su compromiso y su decisión marcaron la diferencia en un momento crítico”, remarcó el mandatario rionegrino, quien enfatizó que este hecho “refleja la vocación de servicio, el profesionalismo y la humanidad con la que nuestra Policía actúa todos los días”.

En el reconocimiento también incluyó al personal de Bomberos y Defensa Civil, que “trabajaron de manera coordinada y están siempre presentes cuando la gente más los necesita”.

Una pelea en la pasarela peatonal

El incidente se registró en la pasarela peatonal de la calle Belisario Roldán, donde se produjo un altercado entre dos chicas. Un llamado alertó a la policía que una de ellas tenía la intención de tirarse al cauce, por lo que concurrieron al lugar efectivos de la Comisaría 33 y de la 6ta.

Al arribar a la zona constataron que una de las mujeres ya se encontraba dentro del canal y era arrastrada por la fuerte correntada.

Ante la urgencia, el personal inició un seguimiento peatonal por la orilla del canal. A unos 500 metros antes de llegar a la pasarela del Salto, una persona se arrojó al agua con la intención de auxiliar a la mujer. De manera simultánea, el cabo Primero Ruiz también se lanzó al canal para colaborar con el rescate, informaron fuentes de la fuerza.

Pasarela Belisario Roldán

Pero al intentar sacarla del agua, la mujer se resistió, por lo que el efectivo policial la sostuvo firmemente para mantenerla a flote. Ambos fueron arrastrados por la corriente y atravesaron las compuertas del Salto, hasta que finalmente el cabo logró salir a la superficie y sacar a la mujer, quien se encontraba desmayada, dejándola a resguardo en la orilla.

Posteriormente, Ruiz continuó nadando para asistir y sacar del agua a la persona que había participado del rescate. Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias, cuyo personal constató signos vitales en la mujer y dispuso su traslado al hospital para su atención médica.

"El rápido y valiente accionar del efectivo policial resultó determinante para evitar una tragedia", enfatizaron desde la institución policial.