El papá de Julián Dobra en una entrevista fuerte: desconfianza en la Justicia y la amenaza de dejar la causa

"Me da la impresión que no pueden o no estarían preparados para enfrentar al crimen común y menos al crimen organizado" indicó el padre de Julián Dobra.

En una entrevista radial, dejó frases cargadas de angustia y escepticismo: “ Probablemente cierren el caso, no sé si pronto, pero en algún momento lo vayan a cerrar ... tal vez se cierre alrededor de estas cinco personas, forzadamente, o no tengamos a ninguno de los criminales”.

“Fue el primer Día del Padre sin mi hijo”, recordó con dolor. Y describió las secuelas físicas que sufre por la situación: “Anteanoche tuve una crisis de angustia, me subió la presión hasta 20. No estoy pasando un buen momento”.

Desconfianza y posible alejamiento como querellante

El testimonio de Dobra deja en claro que el vínculo con la investigación judicial está quebrado. “Me da la impresión que no pueden o no estarían preparados para enfrentar al crimen común y menos al crimen organizado. No les confío mucho”, afirmó, al criticar el desempeño de la Fiscalía y el ritmo de las pericias, que considera “demasiado lento”.

Incluso reveló que analiza dejar de ser parte del proceso: “Tal vez deje de ser querellante, porque de última la justicia, la fiscalía, el juez o los jueces, van a hacer lo que les parezca”. Agregó que seguir en la causa le implica un gran desgaste: “Esto tiene un costo en dinero, en tiempo y en salud. A mí me desanima... no tiene mucho sentido, porque a mí a Julián no me lo van a devolver”.

pineda y dobra.jpg Dobra junto a su abogado querellante, Oscar Pineda.

También mencionó, en su entrevista con LU19, que recibió “algunas amenazas implícitas” en el entorno familiar: “No sé si es de gente que aprovecha la vulnerabilidad o si es de gente que tiene que ver. Pero yo no soportaría otro golpe así, tan violento, en alguna persona cercana a mi familia”.

Falta de certezas y sospechas

Dobra manifestó que no tiene certezas sobre quiénes fueron los responsables del crimen. Si bien hay cinco personas imputadas, no se muestra convencido: “Para mí puede ser alguno de ellos, o todos... pero también podrían ser otras personas que están afuera”. En ese sentido, lamentó que sus sugerencias sobre investigar al entorno laboral de Julián y a su expareja no hayan tenido mayor desarrollo: “No me dieron mucha bolilla”, dijo.

Criticó además que, según su visión, la Fiscalía solo “entrevista” pero no interroga con firmeza a ciertos testigos o personas clave. “Es muy difícil avanzar. Simplemente quedamos en manos de que a alguno se le ocurra declarar por voluntad propia”.

Crimen Julian Dobra imputados

Sobre las pericias pendientes, sostuvo que hay demoras considerables: “Esperaba resultados hace semanas. Y lo último que supe es que no han podido acceder al celular de Julián, que es un G32, y parece que lo mandaron a Brasil para peritar”.

El caso: un crimen aún sin esclarecer del todo

Julián Dobra, de 32 años, desapareció el 17 de abril en General Roca. Su cuerpo fue hallado el 1º de mayo en zona de bardas, y su auto apareció incendiado el 3 de mayo. La Justicia imputó a cinco personas por el homicidio agravado con uso de arma: tres adultos —Julio César Salgado, Leandro Navarro y Walter Méndez— y dos adolescentes.

Actualmente, se esperan resultados clave de pericias sobre el celular, el cuerpo y el vehículo. Mientras tanto, las medidas cautelares se mantienen para los imputados: los mayores en prisión preventiva y los menores bajo arresto domiciliario.

Tomas Dobra - busqueda - General Roca Tomás Dobras estuvo varios días desaparecido y su cuerpo apareció en la zona de bardas al norte de Roca. Archivo

Pero para Tomás Dobra, aún hay muchas preguntas sin responder: “Yo no tengo una teoría clara de quién lo mató. Nosotros vamos contra gente que presumimos cercana a Julián, pero la Fiscalía no investiga otras líneas. Eso me produce un malestar permanente que espero que no me vaya en aumento”.