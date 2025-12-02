El ladrón que se cree perro quedó imputado, pero sigue en libertad

El sujeto intentó robarles a tres chicos en el Paseo Ferroviario. Pero lo redujeron y lo entregaron a la policía. Uno de ellos sufrió un tarascón. Se inició una causa penal.

El delincuente atacó a mordiscos a dos jóvenes cuando intentó robarles una bici en el Paseo Ferroviario.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre que mordió a un adolescente con el fin de apropiarse de una bicicleta y un teléfono celular . Las víctimas son tres jóvenes -incluida una chica- que se encontraban en el Paseo Ferroviario de Cipolletti.

La calificación legal propuesta por la fiscalía fue de robo en grado de tentativa y lesiones leves, siendo responsable a título de autor.

El hecho ocurrió el domingo 30 de noviembre alrededor de las 20:30 en la plazoleta ubicada en calle Fernández Oro entre las calles Sarmiento e Italia, detrás de la calesita municipal, un sector con amplios y prolijos espacios verdes donde suelen concurrir muchas familias con niños a disfrutar de las tardes lindas, sobre todo los fines de semana.

E.C.P CALESITA (2) Estefania Petrella

Justamente en ese lugar se encontraban de manera recreativa los tres jóvenes, y uno de ellos estaba con una bicicleta rodado 26.

Pero de forma intempestiva se acercó un sujeto mayor de edad e intentó apoderarse mediante la fuerza y ejerciendo violencia de la bicicleta, y hasta amenazó a los menores con una varilla de aluminio de unos 30 centímetros, se precisó desde la Fiscalía local.

La chica entonces tomó su celular con el fin de llamar a la Central de Emergencias, pero el desconocido al advertirlo se abalanzó sobre ella con el fin de robárselo, pero sus amigos reaccionaron y salieron en su defensa, por lo que se desató un forcejeo.

El ataque a tarascones del ladrón

Sin embargo el agresor los sorprendió porque además de piñas y patadas tenía entre sus armas de ataque su dentadura, y empezó a largar mordiscos.

En uno de sus tarascones hirió a uno de los muchachos en un brazo. De todos modos los chicos se impusieron y lograron reducirlo, para después llamar a la Policía. Al llegar los efectivos trasladaron demorado al atacante a la Comisaría 4ta, donde permaneció detenido hasta la audiencia llevada a cabo este martes.

La Defensora de Menores, en representación de las tres víctimas, adhirió a los hechos, la calificación legal y las evidencias presentadas por la fiscal.

Por su lado, la Defensora Oficial a cargo de la asistencia técnica del imputado, no manifestó planteos en disconformidad. La jueza de Garantías dio por formulado los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses.

Además, a solicitud de la fiscal, dispuso la presentación quincenal del imputado en la Oficina Judicial a modo de mantenerse a disposición del Poder Judicial y que se lo pueda notificar en caso de ser requerido. Es decir que el ladrón canino seguirá en libertad.