El 911 descubrió un robo y lo ladrones fueron detenidos en minutos

Un operador del 911 vio por las cámaras de seguridad un robo en una obra en construcción y el aviso inmediato permitió detener a los ladrones antes del escape.

El robo fue advertido a través de cámaras de seguridad del 911.

Un robo en una obra en construcción terminó con dos hombres detenidos tras ser detectados por las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Prevención del Delito 911 . En cuanto los ladrones entraron a la obra, se advirtió la Comisaría 19° y lo delincuentes fueron detenidos tres minutos después.

El hecho quedó al descubierto gracias a la vigilancia activa del Sistema Integral de Prevención del Delito. A las 1.06, un operador del Centro de Monitoreo 911 observó a dos hombres trasladando bolsas con materiales desde una obra ubicada en la zona de Avellaneda y Candela, en Luis Beltrán , hacia un descampado cercano. La escena encendió las alertas y activó de inmediato el protocolo preventivo.

La comunicación fue inmediata: se dio aviso a la Comisaría 19° , que comisionó un móvil hacia el lugar. La respuesta fue contundente y a la 1.09, es decir, tan solo tres minutos después de la detección, el personal policial ya había llegado y logrado detener a uno de los sospechosos en el sitio.

Sin embargo, el procedimiento no terminó ahí; en un rápido rastrillaje por los alrededores, el segundo hombre fue localizado a pocos metros, lo que permitió completar la intervención con ambos involucrados bajo custodia. Ambos son mayores de edad y fueron trasladados a la Comisaría 19° para su identificación, verificación de antecedentes y quedaron a disposición de la Fiscalía.

En solo tres minutos la Policía detuvo a autores de un robo en Luis Beltrán

De esta manera, el trabajo conjunto entre los operadores del sistema de videovigilancia y el personal de la Policía volvió a demostrar su eficacia. La detección temprana, sumada a una respuesta inmediata en el terreno, permitió resolver un hecho delictivo en cuestión de minutos y evitar mayores perjuicios.

Cipolletti sumará cámaras de seguridad en las garitas de colectivos

El Municipio de Cipolletti avanza con la instalación de cámaras de seguridad en las nuevas garitas de colectivos, en el marco de un plan que busca transformar el sistema de transporte público urbano.

La medida se presenta como un anticipo de la modernización del servicio, que aún no se pone en marcha pese a que ya transcurrieron más de cuatro meses desde la apertura de sobres de la licitación.

La incorporación de estos dispositivos forma parte de una estrategia más amplia que combina infraestructura, tecnología y renovación del servicio, aunque el proceso todavía genera interrogantes por las demoras en su implementación.

Las cámaras comenzaron a instalarse en las nuevas paradas que el municipio empezó a colocar a fines de 2025 en distintos puntos de la ciudad. Se trata de estructuras renovadas que buscan ofrecer mayor comodidad y seguridad a los usuarios del transporte público.

Cámaras de seguridad garitas Nuevas cámaras de seguridad se comenzaron a instalar en las garitas del colectivo en Cipolletti. Gentileza

El intendente Rodrigo Buteler presentó la iniciativa a través de sus redes sociales: “Ahora vas a esperar el nuevo colectivo más seguro”.

Según detalló, los dispositivos estarán conectados al sistema de emergencias provincial: “Estamos instalando cámaras de seguridad en las nuevas garitas para esperar el nuevo transporte público de pasajeros en Cipo. Estas cámaras estarán conectadas al centro de monitoreo provincial 911 y serán lugares más seguros”, aseguró.

De esta manera, las paradas dejarán de ser simples puntos de espera para convertirse en espacios vigilados en tiempo real, con capacidad de respuesta ante situaciones de inseguridad.