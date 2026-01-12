Crece el misterio por el cadáver hallado en el río: no se sabe la identidad y nadie lo reclama

Aún no pudieron identificar al cuerpo encontrado en el río Neuquén la semana anterior. Era un hombre de entre 25 y 35 años, de 1,70 de altura y pelo largo.

El operativo de seguridad realizado en el lugar de la costa del río Neuquén donde depositaron el cuerpo.

El c uerpo sin vida del hombre encontrado la semana pasada en el río Neuquén en cercanías de la confluencia con el Limay aún no pudo ser identificado , por lo que permanece como NN en la morgue judicial de General Roca. A eso se suma que nadie hasta el momento nadie ha reclamado los restos.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron los peritos forenses le tomaron muestras de ADN y fotografías de sus piezas dentales para cotejar sus particularidades con las de personas desaparecidas con anterioridad, pero hasta el momento no hallaron coincidencias.

Precisamente, no hay registros de personas que se estén buscando con las características del cadáver, tanto en Río Negro como en Neuquén, por lo que el misterio se agiganta cada vez más.

En tanto que la autopsia realizada ratificó que no tiene signos de criminalidad, tal como se había observado en el lugar del hallazgo, donde tampoco detectaron documentos ni otros indicios que aportaran pistas para individualizarlo.

La información recabada hasta el momento indica que se trataba de un hombre de entre 25 y 35 años de edad, de 1,70 metros de altura, presumiblemente de tez trigueña y cabello largo, de unos 20 centímetros aproximadamente, y que carece de canas, informaron fuentes policiales. El último dato que se proporcionó es que además carece de tatuajes.

Trasladado a la costa rionegrina

El cadáver del hombre fue descubierto el último lunes 5 flotando en las aguas del río Neuquén, a poca distancia del nacimiento del río Negro. En principio había trascendido que tripulantes de una lancha que navegaba por el curso de agua lo habían detectado, y que lo amarraron y lo trasladaron hacia la costa de Cipolletti.

El comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría 4ta, informó que desde la Policía de Neuquén les comunicaron que había aparecido el cuerpo, y que entre ambas fuerzas coordinaron un operativo para llevarlo hacia la costa rionegrina.

En el lugar trabajó el personal del Gabinete de Criminalística y la Brigada de Investigaciones.