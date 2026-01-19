Cayó un auto a un canal de riego y una pareja se salvó de milagro

El incidente ocurrió este lunes en horas del mediodía en la zona de puente Gallardo, Fernández Oro. El auto quedó sumergido hasta el techo.

El auto quedó sumergido en el canal de riego de Fernández Oro. Una pareja salvó su vida.

Un vehículo cayó al canal principal de riego en Fernández Oro. Un hombre y una mujer lograron salvar sus vidas tras salir del auto, que quedó completamente sumergido en el agua y solo se veía la parte del techo.

El incidente se produjo este lunes en horas del mediodía a la altura del puente conocido como Gallardo, ubicado camino a la zona de El 30.

Un trascendido indica que el conductor habría perdido el control del volante y el auto se precipitó al cauce, donde fue arrastrado unos metros hasta que comenzó a hundirse . En ese proceso la pareja de ocupantes -que serían de nacionalidad colombiana - lograron salir del habitáculo por sus propios medios y nadar hacia la costa, donde fueron ayudados por vecinos.

Minutos después arribaron los equipos de emergencia y se encontraron con los accidentados fuera de peligro, aunque sumidos aún en el shock emocional causado por el imprevisto.

Integrantes del Cuartel de Bomberos trabaja en el lugar para asegurar el área y determinar las causas del siniestro, informó el sitio Oro en Noticias. También concurrió personal hospitalario y policías. Se evaluaba la forma de retirar el vehículo del agua.

Un taxi cayó al canal en Fernández Oro y reclaman por falta de iluminación

La semana pasada, un hecho similar se registró en la localidad rionegrina. Un taxista protagonizó un accidente durante la noche en Fernández Oro y vecinos apuntaron contra la falta de iluminación. El trabajador cayó con su vehículo en un canal de riego y expuso un problema que vecinos venían denunciando hace tiempo.

Según se conoció, el hecho ocurrió el sábado pasado durante la noche en el canal de riego ubicado a la altura del barrio Social 2. El trabajador cayó con su taxi y aseguraron que la principal causa estuvo relacionada con la falta de señalización y de iluminación adecuada en la zona.

Vecinos de la zona expusieron que en ese sector existen filtraciones visibles del canal a causa del agua que se acumula y el desgaste llevó a la generación de pozos con desniveles peligrosos. Esta situación se agrava durante la noche ya que la falta de visibilidad lleva a que los conductores que no conocen la zona puedan protagonizar este tipo de incidentes.