Casi les arruina las vacaciones: lo atraparon mientras robaba valijas de un auto

La víctima encontró al ladrón robándole sus pertenencias del auto que habían alquilado. Fue detenido por el personal policial.

Esta semana, un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en turistas . En medio de las vacaciones, una familia sorprendió a un hombre que les intentó robar las valijas del auto que habían alquilado. Finalmente, fue detenido.

Esta escena ocurrió este martes durante la tarde en el centro de Bariloche . Una de las víctimas observó a un hombre robando las valijas que tenían en el vehículo rentado.

En ese momento, el damnificado comenzó una persecución para atrapar al hombre que se había llevado dos valijas y una mochila de un Fiat Cronos que se encontraba estacionado en Onelli y Gallardo.

Lo detuvieron luego de robarle a turistas en Bariloche

Según detalló el personal policial de la Comisaría Segunda, el sujeto fue detenido luego de protagonizar un robo de elementos del interior de un vehículo estacionado, "sobre el que ejerció violencia para abrir una de las puertas", agregaron.

Durante la fuga, el autor del ilícito descartó los objetos que había robado y fue atrapado a pocas cuadras del lugar.

"Personal de la Comisaría Segunda acudió al sitio y encontró un equipo de comunicaciones que el malviviente tenía en su poder, aunque el mismo no fue utilizado para violentar el auto de alquiler", informaron desde la fuerza policial.

Ante esta situación, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial donde se iniciaron actuaciones por robo.

Tragedia en el lago Nahuel Huapi: quién era la víctima

La trágica muerte de Silvana Garibaldi en un brazo del lago Nahuel Huapi, en Bariloche, está bajo investigación para determinar si se trató de una muerte natural o un accidente. Según afirman lugareños, en la zona del brazo Tristeza, muchos turistas utilizan pequeñas cascadas como toboganes.

Garibaldi murió el lunes por la tarde tras una caída en el brazo Tristeza, una zona del Nahuel Huapi a la que solo se accede navegando el lago. Se investiga cómo ocurrió la caída para determinar si se trató de un accidente o una acción que implique responsabilidades penales. La mujer estaba junto a su pareja, un hombre de 60 años.

Según el relato del hombre, quien fue el primero en asistir a Garibaldi, la mujer se descompensó y luego cayó. Según ese relato, el accidente habría sido consecuencia de un problema de salud. Al caer, la mujer se golpeó la nuca y se presume que esa lesión habría provocado su muerta.