Cacería en Bariloche: buscan a dos prófugos por la balacera que terminó con un adolescente herido

El chico de 13 años fue herido mientras esperaba el colectivo. Buscan a dos sospechosos que estaban con prisión domiciliaria.

El incidente se registró hace dos semanas y la Policía de Río Negro intensificó los controles para dar con los sospechosos.

Un violento episodio ocurrido en Bariloche sigue generando conmoción: un adolescente de 13 años fue baleado mientras esperaba el colectivo tras salir de la escuela.

El hecho ocurrió hace dos semanas en el kilómetro 6 de la Avenida Pioneros , cuando ocupantes de un vehículo abrieron fuego contra una camioneta VW Amarok.

Según la investigación, los atacantes efectuaron varios disparos contra el utilitario , algunos de los cuales impactaron en el parabrisas .

En medio del tiroteo, uno de los proyectiles alcanzó al adolescente en el abdomen, dejándolo gravemente herido mientras aguardaba el transporte público.

El conductor de la Amarok logró escapar y llegó hasta una dependencia policial para denunciar lo ocurrido, mientras el chico era asistido por vecinos y un médico que pasaba por el lugar.

Cómo avanza la investigación

El joven fue trasladado a un centro de salud y, tras permanecer internado, recibió el alta hace pocos días.

En tanto, el conductor del vehículo en el que se movilizaban los agresores se entregó y permanece detenido. Su presencia en el lugar fue confirmada por una tobillera electrónica que registró su paso por la zona en el momento del ataque.

Dos prófugos con pedido de captura

La Policía de Río Negro busca intensamente a dos sospechosos: Ramón Valentín Osses Garay y Tomás Nahuelpan.

Ambos tenían prisión domiciliaria por causas anteriores, pero semanas antes del ataque se quitaron las tobilleras electrónicas con las que eran monitoreados.

Sobre ellos pesan órdenes de detención y el Gobierno provincial difundió sus imágenes para acelerar la búsqueda.

profugos

Sospechan una disputa narco

La principal hipótesis apunta a un conflicto territorial vinculado al comercio ilegal de drogas en el oeste de Bariloche.

De hecho, en medio de los operativos, efectivos de la Comisaría 27 detuvieron a tres personas cercanas a los prófugos, quienes tenían en su poder cocaína.

“Vamos a ir a fondo”, aseguró Weretilneck

El gobernador Alberto Weretilneck fue contundente al referirse al caso y ordenó intensificar los controles en distintos barrios de la ciudad.

policía bariloche

“El Estado provincial va a ir a fondo para esclarecer este hecho y llevar a todos los responsables ante la Justicia”, afirmó Alberto Weretilneck. “El Estado provincial va a ir a fondo para esclarecer este hecho y llevar a todos los responsables ante la Justicia”, afirmó Alberto Weretilneck.

Un caso que genera alarma

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, ya que los disparos estuvieron dirigidos a la altura del cuerpo del objetivo.

Mientras continúa la búsqueda de los prófugos, el hecho dejó en evidencia la violencia creciente en la localidad de Río Negro.