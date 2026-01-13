Buscaban armas de fuego y encontraron una plantación de marihuana en el patio de una casa
Investigaban un ataque violento y descubrieron varios ejemplares de cannabis sativa. El dueño del inmueble reconoció que las cultivaba sin autorización.
Una plantación de marihuana encontró la Policía rionegrina en un domicilio de Villa Regina. El hallazgo se produjo el lunes último, durante un allanamiento a una vivienda del barrio Villa Alberdi efectuado por personal de la Comisaría 35, que investigaba una lesión ocurrida el jueves de la semana pasada.
La diligencia fue ordenada por el Juzgado de Garantías de la ciudad, e inicialmente buscaban armas de fuego que habrían sido utilizadas en el hecho.
Sin embargo, no encontraron esos elementos, aunque durante la inspección los efectivos detectaron nueve plantas de cannabis sativa, algunas que superaban el metro de altura, que crecían en el patio trasero del inmueble.
Reconoció que la plantación de marihuana era suya
Los vegetales fueron reconocidos por el propietario del lugar, un hombre de 24 años, quien admitió cultivarlas sin la debida autorización legal.
Ante el descubrimiento, personal policial de la División Toxicomanías y Leyes Especiales local intervino en el caso, bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de General Roca. Que dispuso el secuestro de las plantas y la imputación del hombre por infracción a la Ley 23.737, que regula el tráfico y cultivo de estupefacientes.
