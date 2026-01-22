Allanaron una vivienda por amenazas y se encontraron con una sorpresa

El procedimiento fue llevado a cabo por el personal policial en la tarde del miércoles luego de una orden de la Fiscalía de Cipolletti.

El operativo fue realizado por personal de la Comisaría 26° de Fernández Oro

Personal policial realizó un allanamiento en un domicilio en el marco de una causa por amenazas calificadas . Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una sorpresa dentro del lugar. Tuvo que intervenir la Unidad Fiscal de General Roca.

Según informaron desde la Policía de Río Negro, el procedimiento se realizó este miércoles por los agentes de la Comisaría 26° de Fernández Oro .

La diligencia había sido ordenada por la Fiscalía Descentralizada de Cipolletti y se realizó en un domicilio ubicado sobre la Ruta Nacional 151, a la altura del kilómetro 400.

Allanaron una casa y se encontraron con una sorpresa en Fernández Oro

En el inmueble, los efectivos encontraron hojas de marihuana compatibles con Cannabis Sativa. Además de una planta de similares características, de aproximadamente un metro de altura, ubicada en el patio de la vivienda.

Ante esta situación, se secuestraron los elementos y "se dio conocimiento a la Unidad Fiscal de General Roca, desde donde se impartieron los pasos a seguir".

image

Secuestraron una moto en Cipolletti que había sido robada en Neuquén

Por otra parte, el personal la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) de Cipolletti secuestró una moto que había sido robada en Neuquén.

Según detallaron, los uniformados se encontraban realizando tareas de prevención cuando identificaron a un motociclista durante un control de rutina.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles pasadas las 21: 30 horas, en la zona de calles Scalabrini Ortiz y Manuel Estrada, y luego en un domicilio de calle Cobián, donde se identificó a un hombre de 25 años.

"El joven circulaba a bordo de una motocicleta sin dominio colocado", comentaron. En ese sentido, consultaron los datos del rodado en el sistema y confirmaron que tenía pedido de secuestro vigente, por el delito de robo, solicitado por la Comisaría 18° de Neuquén.

Ante esta situación, el conductor y la motocicleta fueron trasladados a la unidad policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de turno. El joven fue notificado por el delito de encubrimiento.