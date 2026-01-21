Operativo cerrojo: frustran una toma ilegal de tierras y secuestran vehículos

Policía de Río Negro llevó a cabo diversos allanamientos en simultáneo dentro de un predio y frenó la toma ilegal de terrenos.

Este miércoles, la Policía de Río Negro impidió un intento de usurpación de terrenos tras un complejo operativo que incluyó cinco allanamientos en viviendas donde se organizaban las tomas de propiedad. El personal policial secuestro varios vehículos , celulares y materiales de cercado.

El procedimiento fue llevado a cabo en San Carlos de Bariloche . Luego de operativo, los efectivos comenzaron la custodia preventiva de los predios para resguardar la propiedad privada y evitar que la ocupación ilegal avanzara.

Según detallaron, las maniobras policiales se desarrollaron en Tierra del Fuego, Puerto Argentino, José Obrero y Eluney. En estas zonas habían detectado movimientos vinculados al intento de toma. "La intervención fue coordinada y permitió actuar de manera anticipada, antes de que la situación se tornara irreversible", destacaron desde la fuerza policial.

Operativo cerrojo frustró una toma de tierras

Sobre el operativo, describieron que los efectivos ingresaron a las viviendas ubicadas en el sector sur y oeste de Bariloche, donde se concretaron varios allanamientos con resultados positivos. "En esos domicilios se secuestraron más de veinte teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, elementos clave para reconstruir cómo se organizaba la maniobra y quiénes participaban en la coordinación previa", informaron.

En ese sentido, agregaron que "se incautaron varios vehículos, entre ellos utilitarios y rodados familiares, localizados tanto en viviendas particulares como en la vía pública". Aseguraron que estos vehículos había sido utilizados para trasladar personas y materiales, "lo que dejó en evidencia que el intento de usurpación contaba con logística propia y no respondía a una acción improvisada", plantearon.

Además, también secuestraron postes de pino, que se encontraban en uno de los domicilios allanados en la calle de Tierra del Fuego, justamente iban a ser utilizados para cercar y marcar terrenos. "Ese hallazgo confirmó que el objetivo era avanzar sobre la tierra y delimitar el predio de manera ilegal", confirmaron.

Durante el operativo identificaron a personas adultas de distintas edades y confirmaron la presencia de menores, lo que reforzó la necesidad de una respuesta rápida para evitar un conflicto mayor en los sectores involucrados.

Secuestraron vehículos durante el operativo

Según detallaron, los allanamientos se llevaron a cabo en un predio en el barrio Nuestras Malvinas, en la zona sur de Bariloche por los delitos de daños, lesiones, atentado y resistencia a la autoridad.

Durante el primer procedimiento, secuestraron cuatro dispositivos móviles y un vehículo Chevrolet Corsa. En simultáneo, se allanó otra vivienda donde secuestraron cinco celulares y un furgón Renault Kangoo.

En otro de los operativos similares realizado en un tercer domicilio, secuestraron cinco teléfonos y una camioneta marca Ford Eco Sport. Mientras que en el último allanamiento, los uniformados secuestraron un vehículo Ducato Maxicargo y varios postes que estaban en el mismo domicilio.

Los vehículos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 42, dependencia que tuvo a su cargo la ejecución de las medidas judiciales.