Abría autos para robar pertenencias y lo agarraron los vecinos

Lo atraparon con las manos en la masa entre los vecinos y lo entregaron a la policía por robar en el barrio.

Un hecho de inseguridad unió a los vecinos del barrio para evitar robos. Un hombre se dedicaba a abrir autos en la zona para robar pertenencias, pero al ser visto por testigos, se agruparon para retenerlo hasta que llegue la policía.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando un hombre de 30 años fue detenido por uniformados de la Comisaría 5º de Villa Regina tras ser sorprendido robando pertenencias de vehículos estacionados en el Paseo del Arroyo. El delincuente fue interceptado por un grupo de vecinos que lo retuvieron hasta la llegada de la policía , lo que permitió su inmediata detención.

Según detallaron, había robado objetos de un Fiat 147 gris y un Volkswagen Gol rojo y confirmaron que sus pertenencias fueron recuperadas. Luego de la detención, el hombre fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Fiscalía.

Por su parte, el equipo de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes. En ese sentido, destacaron que "la intervención de los vecinos fue clave para evitar que el ladrón pudiera escapar".

Detuvieron a un hombre por robar en un comercio

Otro hecho de inseguridad se registró este martes por la mañana, en General Roca. Un hombre de 41 años fue detenido luego de robar productos de un kiosco en la calle Av. Roca 1000.

image

La dueña del local notó un comportamiento sospechoso del hombre y, al revisar las cámaras de seguridad, confirmó que había aprovechado un momento de distracción para llevarse varios productos.

Efectivos de la Banda Motorizada de Acción (BMA) localizaron al sospechoso en la intersección de las calles España y Villegas, recuperando los productos en su poder y llevando a cabo su aprehensión. El hombre quedó detenido y a disposición de la Fiscalía por el delito de hurto.