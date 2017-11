Polémica por los peces muertos

Los productores del Alto Valle están enojados por el informe del DPA que vinculó la muerte masiva de peces en Allen al uso de agroquímicos en las chacras. Desde la Federación se defendieron y apuntaron contra frigoríficos y galpones de empaque.

“Lo que se encontró son fungicidas, utilizados por las empresas para su conservación. Eso se le aplica al camión luego del transporte y en piletas. En el campo no se usa este químico”, manifestó Edgar Artero, productor de Fernández Oro en LU5. Y detalló: “Las empresas utilizan el producto y cuando se ensucia, perdiendo efectividad, eso se tira. Habrá que preguntarles a los empresarios dónde los están tirando”.

Artero dijo que la Provincia se debería preguntar qué se está haciendo con los residuos de los galpones de empaque. “Esos químicos están yendo a los desagües. En las chacras se toman precauciones cuando se usan productos. Ya no se usan químicos fuertes como antes, ahora esto se actualizó. Antes se llegaban a morir las aves volando cuando pasaba la curadora, pero eso no se usa más. Nosotros trabajamos con alimentos, no podemos hacer cualquier cosa”, comentó Artero.

El informe del DPA detalló una lista de sustancias químicas y aseguró que se utilizan “en el monte frutal”, apuntando directamente a los chacareros allenses. Sin embargo, desde la Federación negaron tajantemente esa afirmación. “La mayoría no se usan en las chacras”, aseguraron desde la entidad que agrupa a los productores, ratificando el planteo de Artero.

El fruticultor orense reconoció que aún se usa veneno en las chacras, pero con mucho menor poder que antaño. “Es muy lindo decir que fuimos los productores, pero hay que tener en cuenta que el 70 por ciento de las chacras son de empresarios, no de pequeños y medianos productores. Nosotros ni siquiera tenemos acceso a esos productos”, aseguró.

La Federación anticipó que reclamará una copia del informe al gobierno provincial y una vez que se analice en profundidad se emitirá una respuesta técnica. La entidad volvió a cargar contra la actividad petrolera y cuestionó que cuando hubo derrames o accidentes comprobados, la postura del DPA “no fue la misma” que ahora al salir a responsabilizarlos de la muerte de los peces.

El DPA les apuntó al denunciar que los peces murieron porque había agroquímicos en el río Negro.

El informe del DPA, en detalle

El DPA difundió esta semana los análisis del agua y los peces y afirmó que la mortandad fue provocada por un exceso de agroquímicos. Se encontraron rastros de plaguicidas en una concentración un 20 por ciento más alta de la normal en tejidos. La contaminación se agravó por la presencia de poco oxígeno en el agua y alta temperatura. Según el informe, se detectó THFI, tiabendazol, fenilfenol, fludioxonil, iprodione, clorpirifos y diazinon.