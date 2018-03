Polémica en el Jardín 105 por convivencia obligada

La directora de la institución de nivel inicial, Paula Pérez, denunció públicamente que la obligaron a entregar la llave del establecimiento y dar el visto bueno para que un nuevo centro infantil del Municipio conviva en el mismo edificio.

La institución municipal estará destinada a niños de entre 2 y 13 años cuyos padres estudian o quieren terminar la secundaria. Por ese motivo, funcionará desde las 18 hasta la medianoche.

Pérez explicó que no se oponen a la decisión, pero que sí están preocupados porque nunca se establecieron pautas de convivencia. Además, remarcó que al jardín asisten chicos con discapacidad y problemas respiratorios, por lo que el cuidado debe ser extremo.

La polémica comenzó a principios de año, cuando la directora aseguró haber sido citada por el Consejo Provincial de Educación para tener una reunión y charlar sobre diferentes temáticas.

“Lo primero que pensé es que se trataba de la ampliación de la institución que estamos solicitando desde 2014, porque hay una gran demanda de alumnos de 4 y 5 años que no pueden ingresar porque no hay espacio físico; pero no me dijeron el motivo. Cuando finalmente asistí al encuentro, hablé con mis compañeras y dos de ellas decidieron venir conmigo, pero no las dejaron entrar ni tampoco me permitieron llamar al gremio”, aseguró Pérez en diálogo con LM Cipolletti. Allí le comunicaron que deberían compartir el edificio. “Fui incitada a firmar el acta de convivencia con la directora del centro infantil que quieren poner en el jardín pero que nadie conoce hasta la fecha”, subrayó.

“Me invitan cuando ya hay un acta firmada por dos personas que no conocen ni la institución ni sus problemáticas. Al trabajar con chicos menores de edad hay que hablar y tratar de llegar a un acuerdo, ver las normas de seguridad e higiene. No es que no queremos, sino que estamos velando por la seguridad de los chicos. No se trata de ir y poner un cambiador en la misma mesa donde toman la leche o tirarles una colchoneta para que duerman. Son preguntas que nos hacemos y que del otro lado no nos responden”, sentenció Pérez.

“Fui incitada a que firme el acta de convivencia con la directora del centro infantil que quieren poner en el jardín pero que nadie conoce hasta la fecha”. Paula Pérez. Directora del Jardín de Infantes N° 105

Intercambio de favores

La directora del Jardín 105, Paula Pérez, dijo que, según los comentarios que corren entre los padres, desde la Municipalidad “aceptaron hacerse cargo de los transportes escolares con la condición de que les cedieran un establecimiento educativo para que funcionara su centro infantil”. En ese marco, los padres, con el respaldo de las autoridades del establecimiento, presentarán un recurso de amparo para poder llegar a un acuerdo y evitar una situación de conflicto. Están dispuestos a compartir el edificio, pero quieren acordar algunas pautas de convivencia.