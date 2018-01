"Acá no vendemos terrenos. Los regalamos. Y no queremos paraguayos", se escucha en el video que difundieron. Según se conoció el terreno no es propiedad de la mujer que administra y otorga parcelas a personas que le deben pagar en concepto de "limpieza y seguridad".

En la violenta escena la mujer y su familia le cruza el auto a dos vecinos quienes habían habitado el lugar y decidieron vender su parcela a un hombre de nacionalidad paraguaya. Los obligaron a devolverle los $5 mil pesos que habían recibido por la transacción, y el paraguayo tuvo que abandonar el lugar. "Acá no queremos paraguayos", le dijo la mujer, quien se adjudicó la característica de ser "racista".

El lugar fue alambrado y denuncian venta ilegal de lotes, amenazas y estafas. Algunos vecinos dijeron que tras pagar se los amenazaba y hostigaba hasta que terminaban abandonando el lugar. Desde el municipio se informó que la mujer no es la propietaria del predio y que la justicia se encuentra investigando.

