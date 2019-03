Como lo mencionó este diario, la fiscalía tuvo una serie de respuestas negativas de parte del Tribunal de Impugnación y fue en casos de resonancia pública: la violación de una joven atribuida al dirigente sindical Rubén López y el ex jugador Luis Abramovich, y el presunto abuso de una niña por parte de su padre. En el primero de los hechos, los fiscales impugnaron la sentencia absolutoria que benefició a los acusados. Desde Viedma, la respuesta fue contundente y además de calificar de “improcedente” el reclamo, cuestionaron los elementos probatorios: “No se logra el estado de convicción para sostener en la prueba indiciaria las conclusiones que pretende derivar necesariamente de ellas el MPF, lo que hubiera ocurrido si con los elementos indirectos se llegaba únicamente a tales inferencias y no a otras. La prueba indiciaria, valorada en su conjunto, no permite arribar a un estado de certeza”.

Respecto del otro incidente, una denuncia contra un comerciante por el supuesto abuso de su hija, se dio una cadena de responsabilidades, que desembocaron en otro fallo muy crítico de Impugnación y que resolvió, finalmente, anular todo lo actuado en Cipolletti.

Hasta el momento, no hubo ningún descargo público pero la visita a la ciudad del fiscal general Fabricio Brogna es un indicio de la inquietud por parte del Procurador Jorge Crespo, quien el año pasado también retó a los fiscales cipoleños por la situación de los Montecino.

2 causas de abusos no registraron avances.

Uno de los hechos que generó una gran preocupación en la comunidad sucedió a la salida de un boliche ubicado sobre la Ruta Nacional 22. No se ha informado sobre avances en la investigación ni tampoco el derrotero de la causa por presunto abuso sexual. Otro incidente que estaba bajo la órbita de la fiscalía fue la violación de una estudiante universitaria de Medicina: la causa fue archivada.

