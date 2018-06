Pita y Mango aseguraron que la Magistratura tiene "una doble vara"

Tanto Pita como Mango coincidieron en que “es inaceptable que se deje impune el accionar de la jueza Sonia Martín. Haber resuelto falta de mérito en la causa López-Abramovich, en una causa gravemente ultrajante como es el abuso sexual, es un acto claro de encubrimiento al ex legislador de JSRN Rubén López”, indicaron.

Asimismo, no olvidaron el tema de la violencia de género, que los tribunales de la provincia tienen cada vez más presente. En este aspecto, Pita apuntó que “se va a desestimar el pedido de juicio político a sabiendas de que la no aplicación de la perspectiva de género no solamente contradice legislación y tratados internacionales en la materia, sino que -además- provoca una doble victimización a la joven denunciante (…), también causa un doble perjuicio a la mujer en situación de violencia, afirma el descreimiento en el acceso a la justicia y reinstaura el modelo machista que soporta la violencia y el abuso hacia mujeres y niñas”.

Un Consejo con carácter “bipolar”

Otra decisión

Los legisladores Pita y Mango hablaron de la “doble vara” de la Magistratura al recordar que avanzaron con la acusación contra un juez de Bariloche.

Muy severos

En su último paso por Cipolletti en abril, la Magistratura mostró también una “doble vara”. En tono muy severo con los concursos, declaró desierto uno donde había dos postulantes.