Piquete contra Tortoriello para pedir comida y leña

Minutos después de las 9, una columna de integrantes del Frente Darío Santillán se reunió en el Paseo de la Familia y de ahí iniciaron la marcha. Luego se instalaron en los dos accesos al edificio municipal, sobre las calles Yrigoyen y España.

Los manifestantes reclaman el incremento de la cantidad de alimentos que se entregan en los comedores y merenderos de los asentamientos y de la leña, para poder cocinar y calefaccionarse. Según indicaron, los que necesitan una solución urgente son los vecinos de la toma 2 de Agosto y de Tres Luces, aunque las carencias afectan a todos los asentamientos. Además, los manifestantes se quejaron porque a las trabajadoras que realizan las tareas de cocina no se les paga hace seis meses.

Por todo eso resolvieron cortar el tránsito y realizar una olla popular, con la intención de hacer visible el reclamo y que llegue a oídos de las autoridades municipales.

La que recogió el guante fue Sandra Contreras, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano, quien dijo que el Frente exige recursos que el Municipio no tiene.

La funcionaria explicó en Radio Mural que pusieron un equipo profesional para canalizar las demandas. “Nos piden recursos que no tenemos. Ellos pueden cortar una calle y hacer una olla popular, pero nosotros tenemos que atender a todos los vecinos. Fuimos a los comedores pero constatamos que no usan leña, tienen gas. A ellos no les vamos a dar leña. ¿Para qué la quieren si no la usan? La respuesta que podemos se la damos, pero no podemos dar lo que no tenemos”, expresó Contreras.

La funcionaria dijo que en ningún momento se comprometió a entregar leña. “No le hago promesas a nadie. La distribución de leña es equitativa y se decidió 8 bolsas, no 12 como dicen”, afirmó. Además, contó que hay 15 comedores en toda la ciudad a los que asisten con alimentos frescos y carnes.

Analizan incrementar la ayuda

Apuesta al diálogo

La secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Sandra Contreras, aseguró que nunca se cortó el diálogo con el MTD. En ese sentido, contó que ayer los atendieron y ahora analizarán los planteos realizados y evaluarán la situación de cada toma.

Prometen más asistencia

Contreras aseguró que se va a verificar la necesidad del aumento de la asistencia, aunque adelantó que será en un proceso gradual. “Tenemos que redistribuir los recursos que tenemos en toda la comunidad”, indicó la funcionaria.