Piden a Tortoriello que mejore la calefacción en dos dependencias

La edil opositora manifestó que en el edificio de Brentana falta calefacción a gas en un área donde el ingreso de gente dispersa rápidamente la temperatura de algunos caloventores que se vuelven impotentes para aclimatar el ambiente, que se siente helado.

En las instalaciones de la ex Corpofrut, en tanto, no se han concluido unas obras para refaccionar el suministro gasífero y por eso el frío reina en el lugar. Para los empleados es un calvario, por lo que se les podría conceder por lo menos algunos días libres mientras se terminan las reparaciones.

Villarroel Sánchez enfatizó que el gobierno de Aníbal Tortoriello está incumpliendo con muchos de los derechos del personal. No solamente en cuanto a mantener una calefacción adecuada. Manifestó que tampoco se está cumpliendo con el estatuto de los trabajadores, en particular, en el área de recolección de residuos y barrido de calles, donde no se cuenta con las herramientas adecuadas para las tareas.

Además, la edil está muy preocupada porque el Ejecutivo sigue sin responderle la mayoría de los pedidos de informe que ha presentado, por lo que ahora incluso se asesorará legalmente en busca de revertir el problema.

“Las bajas temperaturas están afectando a algunos empleados. Se les debe buscar una solución ya. El Ejecutivo municipal también tiene que respetar el estatuto de los trabajadores porque hay muchos problemas”. María Eugenia Villarroel. Concejal de la oposición