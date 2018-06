El acoso fue denunciado por la familia de la menor en la fiscalía, que no iniciará una investigación pero sí anticipó que enviará un oficio al Municipio para que se le quite la licencia al chofer. El Ejecutivo ya confirmó que aceptará la resolución judicial, pero como aún no llegó nada, no hubo una determinación concreta. Por eso, los tacheros salieron a reclamar que la Municipalidad actúe independientemente de los tiempos del Poder Judicial.

Villegas dijo a LM Cipolletti que presentaron un escrito al Municipio pidiendo que le revoquen la licencia al chofer acusado de acoso. En los audios se escucha que el hombre invita a la adolescente a un motel para tener relaciones sexuales y que le hace insistentes comentarios sobre su cuerpo.

“Este hecho nos ensucia a todos los que trabajamos dignamente. Sabemos quién es y conocemos que no es la primera vez que hace esto con una pasajera. Por eso le pedimos al Municipio que lo suspenda hasta que se investigue y que le pueda retirar la licencia. Sólo el Municipio tiene la facultad de hacerlo, porque la base de taxis no puede hacer nada porque no tiene condena judicial”, reclamó Villegas.

La dirigente sindical agregó que al existir un vacío legal en el Código Penal, si la empresa de taxis lo echa, el chofer podría hacerle juicio, por lo que descartó que la base tome la decisión.

Antecedentes

“Conocemos otros hechos en los que este taxista accionó mal. Todos sabemos que el chofer no puede entablar diálogo con los pasajeros, menos de cuestiones íntimas. Violó todos las reglas y debe pagar. Pero queremos hacer saber que la empresa de taxis no tiene la facultad de echarlo, porque ellos sólo prestan el servicio de telefonía y base, no son dueños ni de las licencias ni contratan choferes”, afirmó.

Sobre la denuncia que dio a conocer LM Cipolletti, Villegas dijo sentirse dolida y con vergüenza. “Esto no puede seguir pasando. Si la Justicia no actúa, hay que buscar la manera de hacer algo. No puede ser que las chicas no puedan viajar tranquilas y seguras en un servicio público. Esto no debe olvidarse y alguien tiene que actuar. Y ese alguien es el Municipio de Cipolletti”, criticó.

--> La Muni espera la orden judicial

Oficio oficial. Para la fiscalía, no están dados los elementos para iniciar una causa penal, pero se comprometieron a ordenar al Municipio una sanción para el chofer.

Fiscalización a la espera. El Ejecutivo confirmó que no pondrá trabas al reclamo de la fiscalía, pero advirtió que todavía no llegó y no se actuará en forma anticipada.