El ministro de Salud , Fabián Zgaib, solicitó no confundir a la población con la promoción de tratamientos no aprobados contra el COVID-19 , como el caso del uso de ibuprofeno nebulizable.

“Hoy no existe evidencia acerca de la seguridad del uso de este fármaco”, ratificó el Ministro y explicó que “no existen ensayos clínicos apropiadamente diseñados en curso y además su uso no se encuentra avalada por la ANMAT, por lo cual no se recomienda para uso compasivo en el tratamiento de pacientes graves con COVID-19”.