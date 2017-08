Rangone enfrenta otro problema más. Desde que empezó su trabajo en el fallido emprendimiento habita una edificación del predio que él reconstituyó ya que era un espacio bastante abandonado y que no podía ser usado para vivienda. Nunca pagó por residir allí, pero los propietarios de todo el lugar, es decir, del ex museo, de un amplio galpón que iba ser usado de depósito y otras dependencias, le quieren cobrar ahora cinco meses de alquiler por su casa, si no, en pocos días será desalojado.

El trabajador identificó a los dueños con la firma Tres Ases y aseguró que el contrato que firmó para seguir residiendo en la vivienda no puede tener validez porque lo suscribió cuando estaba obnubilado, al punto que no recuerda bien las circunstancias y está seguro de no haber estado en sus cabales.

Su calvario empezó en enero de 2015 cuando se quedó sin trabajo, sin aviso. Cuando se comunicó con el secretario de Cultura provincial, Ariel Ávalos, cuenta que el funcionario le dijo: “A vos te dieron de baja”. De cobrar unos $9000 por mes pasó a no percibir nada y a rebuscárselas para vivir. Bajó 15 kilos. Pero la desgracia mayor se le vino encima cuando en diciembre de ese mismo año se enfermó, tuvo que someterse a dos perforaciones en el cráneo y, al final, recuperarse a medias. Hoy tiene un brazo casi inutilizado, sufre convulsiones y padece problemas de memoria y para calcular distancias. “No quedé con todos los jugadores”, se resigna.

Según estima, Provincia le debe más de $200.000. Los $40.000 de alquiler considera que es injusto abonarlos por el estado mental en que consintió pagar $8000 mensuales de los que no dispone.

Postura oficial

Afirman que no hizo el preocupacional

El secretario de Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, manifestó que Jorge Luis Rangone no es empleado de la Provincia y no puede invocar derecho alguno porque -argumentó- se quedó afuera por no avenirse en su momento a hacer un estudio preocupacional y no acceder a los nuevos contratos que dispuso el Estado. El funcionario indicó que al asumir su cargo, la situación de Rangone ya había sido resuelta y tuvo que ver con el proceso de eliminación de los contratos por horas cátedra para todos aquellos que no fueran docentes. Por eso se le pidió el preocupacional, pero como el hoy denunciante no lo concretó se quedó afuera. Ávalos, que habló con Rangone, dijo que hoy no puede reclamar que se le pague nada. En otro orden, expresó que el material paleontológico del museo que no pudo ser refaccionado hoy se utiliza para exposiciones itinerantes en la Provincia, con lo que se le ha podido dar valor. La entidad iba a funcionar en su momento como anexo del Museo Provincial Carlos Ameghino e iba llevar el nombre del pionero Roberto Abel. Por distintas circunstancias, no se pudo concretar.