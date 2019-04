Y agregó: "Estoy definiendo claramente mi candidatura presidencial, en Río Negro no he hecho nada para no interferir ni generar nada que pueda afectar el proceso electoral".

Respecto del presidente Macri, el jefe del interbloque de Argentina Federal expresó, sin mencionarlo, que "hay gente que descalifica estúpidamente, soy un hombre democrático y he trabajado para la gobernabilidad de las provincias, mi vínculo es con los gobernadores entre ellos el de Río Negro".

"Tengo vínculo institucional y me preocupa lo que pasa en Río Negro, donde sólo tenemos agravios como que yo soy Macri, esas son tonterías", advirtió.

Sobre su trabajo en conjunto con Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey y Sergio Massa destacó: "Entre todos vamos a tener una propuesta inteligente para las primarias y para octubre".