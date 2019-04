Weretilneck recalcó que fue "una campaña atípica en la que los opositores apelaron a la judicialización" aunque aclaró que más allá de la denuncia que no le permitió ser candidato "hubo mucho respeto y tolerancia" entre los candidatos.

En relación al fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador consideró que fue "la nota negra" de la campaña fue "la proscripción en mi caso" y agregó que "se trató de un fallo político, pero eso ya pasó".

Embed ⚠️ [ELECCIONES EN RÍO NEGRO] Votó el gobernador Weretilneck: “Fue una campaña atípica porque nuestros opositores apelaron a la judicialización del proceso electoral y porque no hubo propuestas” pic.twitter.com/RLX5K7Hz95 — A24.com (@A24COM) 7 de abril de 2019

Indicó que "Alberto no esté en la boleta no impactará ya que el mismo resultado lo tendrá Arabela", en referencia a la candidata a gobernadora por Juntos Somos Río Negro.

Sobre su futuro, en tanto, Weretilneck no descartó ser candidato a senador en las elecciones nacionales de octubre próximo. "No digo que si ni no, pero es para analizar más adelante", indicó.