Perros envenenados: la decisión más dolorosa y el rumor de nuevos casos

Mientras la plaza del barrio sigue cercada, los dueños de los perros que murieron envenenados en el 12 de Septiembre están ante una decisión más que difícil y dolorosa: debaten si aceptan o no la petición de Zoonosis de desenterrar a sus mascotas para que les extraigan las muestras a fin de determinar cuál fue la sustancia fatal.

image.png

"Lo tenemos que hablar en familia. No sé si vamos a aceptar que la desentierren para las muestras. Nosotros quisimos que le sacaran en la veterinaria y nos dijeron que era imposible por la medicación que le habían dado", explica.

Luego contó detalles del mal momento que vivieron con sus dos fieles compañías. "Fue algo muy rápido, los dos perros temblaban, como era domingo no nos atendió ningún veterinario en Cipo. Mi marido salió 'volando' a Neuquén, uno resistió y la otra no", lamentó.

Y cuestionó el cerco preventivo que la Municipalidad realizó en la zona de la plaza. "Es una vergüenza el vallado del boulevard y la plaza, los perros pasan como quieren".

Por último, aceptó que "está el rumor de que en Las Viñas murieron varios más pero de eso no podría opinar porque desconozco".

Sustancia muy fuerte

"Hay casos de perros que sólo olfatearon la sustancia, y obviamente ingiriendo parte de la misma, han muerto. Es una sustancia que puede matar al animal rápidamente”, explicó Marina Marini, directora de Zoonosis del gobierno comunal, y agregó que la misma afecta el sistema nervioso de los perros, provocando convulsione

La funcionaria hizo un principal hincapié en la rapidez en la que actúa el veneno ya que en su carrera profesional jamás vio algo que actúe sólo en segundos. “Algunos perros no pudieron ser llevados a la veterinaria ya que murieron rápidamente”, declaró y añadió que, teniendo en cuenta todas estas características, puede tratarse de una sustancia clorada: “Un raticida provocaría hemorragias y no es lo que está pasando en estos casos”.

Si bien Marini confió que ya se realizó la denuncia correspondiente en Fiscalía para que inicie una investigación, por ahora no hay demasiados datos concretos. “Todavía no pudimos dar con los dueños de los perros. Los vecinos con los que hablamos dicen no saber de quienes son. Según entendemos, todos los perros fueron enterrados y necesitamos hablar con los vecinos para saber en dónde están, y posteriormente realizarles una necropsia para analizar sangre y orina y así conocer que sustancia los mató”.