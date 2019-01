Perlenses, en pie de guerra por el nuevo transporte

El argumento de la vecina comuna no es compartido por los perlenses, que consideran que casi la totalidad de los usuarios de la línea 102, que es la que une su comunidad con Neuquén, hace trayectos mucho más largos.

El sistema ahora en vigencia cuenta con un colectivo rondín que es utilizado para ir de Las Perlas hasta Valentina, donde hay una base de la empresa. Allí, los pasajeros deben aguardar otro 102 para continuar su recorrido. Sin embargo, son frecuentes las ocasiones en que las esperan se extienden y pasan de 15 minutos, lo que lleva a los más apurados a subir a los ómnibus de la línea 101 que pasa por el sector.

Ayer, el referente vecinal Jaime Flores dio a conocer un volante que está circulando por su comunidad en el que se plantea al usuario: “¡No pague dos veces el colectivo! Es un robo que usted no debe avalar por no pasar un mal rato”. Y se agrega: “Nadie pague doble. La empresa no tiene el derecho a robar mi dinero ni mi tiempo".

