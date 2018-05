En apariencia, ya no se trata de hechos que ocurren sólo de los fines de semana. La Policía provincial tiene que estar atenta también a disputas que se dan durante la semana. Fue lo que sucedió ayer, alrededor de las 6, a pocos metros del local Shamrock, cuando dos grupos de jóvenes se empezaron a insultar y tirar golpes de puño. No se sabe bien el origen de la pelea, aunque el denominador común fue la violencia y un estado de alteración marcado por el alto consumo de alcohol, explicaron fuentes policiales.

Algunos de los contendientes se encontraban armados con cuchillos y navajas y no dudaron en tirarles una andanada de puntazos a los jóvenes que los enfrentaron. Fue en esas circunstancias que un hombre de 25 años resultó herido en el pecho, mientras que una chica sufrió cortes menores en los brazos. El brutal enfrentamiento no pasó a mayores por la rápida intervención de los agentes de la Comisaría Cuarta, que por lo general disponen operativos especiales a la hora de salida de los boliches. Sin embargo, ayer no era fin de semana y no estaba previsto que sucedieran hechos de gravedad.

Apenas confluyeron en calle Roca al 100, los efectivos policiales desarrollaron un procedimiento para apresar a los más exaltados. Asimismo, los heridos fueron auxiliados y trasladados al hospital en una ambulancia. Luego se conoció que las lesiones no revestían gravedad.

Se abrió una causa penal por lesiones leves y se avanzará con una investigación para determinar las circunstancias de la disputa y a los autores de la agresión armada.

El antecedente de una balacera

Al hecho de ayer, que se desarrolló en las cercanías del pub situado en calle Roca, se suma un incidente ocurrido el año pasado, cuando desde un auto en movimiento efectuaron varios disparos contra el frente del edificio. No hubo heridos y la Policía pudo atrapar a los autores del violento ataque.

En tanto, los vecinos y dueños de comercios cercanos no paran de quejarse por los reiterados enfrentamientos.