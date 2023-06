Paso adelante en la regularización del proyecto Río Barda

El posteo digital no fue acompañado por ninguna palabra o mensaje extra, pero resultó más que significativo puesto que puede ser interpretado como la posición actual de la comuna y que podría ser hecha pública en las publicaciones que, con cierta regularidad, se hacen para informar a la población sobre las zonas urbanizables y no urbanizables que hay en el ejido urbano.

Ramos Luna destacó el mensaje que le envió Folatelli, porque viene a convalidar la legalidad y el apego a las normas del emprendimiento Río Barda. Indicó que se puede interpretar que la comuna avanza hacia la regularización del proyecto, que ya tiene pleno reconocimiento en el vecino Municipio de Fernández Oro.

En el flyer, que tiene todos los distintivos propios de la Municipalidad de Cipolletti, se mencionan otras iniciativas relacionadas con ventas de tierras y con la realización de viviendas y que habitualmente son mencionadas como irregulares, pero en estos casos no se informa de cambio alguno de su condición de no habilitados.

Ahora bien, al margen de la alegría por el paso adelante que Río Barda parece estar dando en la comuna, el letrado indicó que resulta un interrogante lo relativo a ajustarlo a la normativa de Barrial Colorado, ya que de esto en particular no se había hablado. Sin embargo, si va por allí la regularización, no parecería incidir, en principio, en la aceptación final del desarrollo urbanístico de Cipolletti.