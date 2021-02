Enseguida, cayó la Policía e intercedió en el conflicto para que nadie se violentara. Luego, se trasladaron hasta la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu, radicaron una exposición y la firmaron. Las partes se comprometieron a no tener más problemas. "Yo me quedo en mi casa, y a la chica le ofrecí el terreno de mi suegra que está al lado. Dice que va a poner una carpa", contó Tejerina.

El hombre que enfrentó la usurpación de su vivienda en construcción, en el asentamiento 2 de febrero, advirtió que si no accionaba rápido no iba a lograr que la joven se retirara del lugar. "No tenía nada más que un colchón, pero iba a empezar a llevar muebles" , aseguró, en diálogo con LMCipolletti.

Si bien consideró que fue "una avivada muy grande" que la mujer se metiera a una casa que está techada y por terminar, confesó que realmente la quiere ayudar. "Ayer le acerqué una platita porque sus hijos estaban pasando hambre y le voy a ofrecer los materiales de construcción que me sobren", comentó.

La mujer que usurpó su casa había contado con la complicidad de otras personas que residen en el barrio, de modo que el peligro sigue acechando en torno a la casa de Tejerina. Anoche, decidió permanecer en el lugar para evitar una nueva toma; y con las primeros rayos del sol puso manos a la obra para terminar de cerrarla.

Vivienda en construcción 2 de febrero 02 final.jpg

"Tengo que buscar unos pallets y venirme a vivir acá. Esto me perjudica porque tengo un trabajo formal y me necesitan. No puedo estar con miedo a que me vuelvan a usurpar la casa. Tengo que volver a trabajar", expresó. Tejerina es empleado de Comercio, de 31 años, con una familia a su cargo. A veces está afuera de su domicilio hasta 13 horas al día para hacer una diferencia con una comisión.

En las redes sociales, los usuarios fueron implacables con la mujer que se metió en su vivienda, a tal punto que la escracharon con fotos y dijeron que tiene marido y casa en Neuquén.

A Tejerina no le resultó nada fácil hacerse una vivienda de material, y aunque solo tiene un certificado del Renabap que no sirve como tenencia precaria, iba a defender lo que tanto le costó conseguir.

El 30 de abril de 2020 se le incendió su casilla a raíz de una salamandra, cuando se encontraban su esposa, dos pequeños hijos de 2 y 5 años y una beba en camino, a la que le faltaban dos semanas para nacer. Recibió ayuda momentánea de Desarrollo Humano y la solidaridad de vecinos de Cipolletti y Neuquén.

Con mucho esfuerzo, dejo atrás las cenizas y volvió a construir en el asentamiento 2 de febrero. Cuando tenía la obra avanzada en un 90 por ciento, una mujer con tres hijos menores de edad se metió a la vivienda. "Yo le pedí que no me saque lo mío, pero ella -la mujer que se metió en su casa- me dijo que había tardado mucho en hacerla. Esa fue su justificación", recordó el hombre.

Dijo que ni el Municipio ni provincia intercedió para resolver el conflicto. La fiscalía le pidió documentación para acreditar su propiedad pero no dispuso ninguna medida. Sin respuestas inmediatas, y frente al riesgo inminente de que la mujer no se vaya más de su casa, hizo justicia con parientes y conocidos para recuperarla. La Policía también intervino.

Tejerina ya consiguió la puerta que le faltaba y otros elementos para cerrarla.