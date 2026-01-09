Vacaciones en Chile: todo lo que tenés que saber antes de viajar

El país limítrofe es uno de los destinos más elegidos por los turistas del Alto Valle para estas vacaciones. Conocé la documentación que no te puede faltar.

Con el comienzo del año y la llegada de la temporada de vacaciones, el turismo aumentó hacia países limítrofes y Chile vuelve a posicionarse como uno de los destinos que más familias del Alto Valle eligen para el inicio del 2026. En este contexto, es importante tener en cuenta la documentación necesaria para evitar demoras o problemas al momento de intentar cruzar por los pasos fronterizos .

Entre los principales requisitos está el Documento Nacional de Identidad, el cual se debe encontrar actualizado y en vigencia. Mientras que en el caso de niños y adolescentes, se recuerda que son obligatorias las actualizaciones que se realizan entre los 5 y 8 años y la correspondiente a los 14 años.

Cabe aclarar que el DNI no debe estar vencido y tiene que exhibir la última actualización, ya que este punto es una de las observaciones que más se realiza en los controles migratorios.

Vacaciones en Chile: la documentación que se necesita para viajar

Otro elemento clave al momento de viajar con menores de edad es el permiso de viaje. Este requisito es indispensable y lo solicitan al momento de realizar el trámite en la aduana. Para gestionarlo hay que presentarse con la documentación de todas las personas que van a viajar y contar con las actas de nacimiento de los menores actualizadas en el Centro de Documentación Rápida.

También se debe tener en cuenta el tiempo que demanda la tramitación del DNI, ya que, en este momento, los plazos de entrega oscilan entre los 40 y 50 días. En estos casos, recomiendan iniciar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes.

Viajes a Chile: cuánto cuesta actualizar el DNI

Con respecto a los costos vigentes para la actualización del DNI, en menores tiene un valor de $7500. En caso de necesitar tenerlo en un plazo más corto, está disponible la modalidad de DNI exprés, que tiene una entrega dentro de las 96 horas hábiles y su costo es de $18500.

Es importante aclarar que la aplicación “Mi Argentina” no es válida para salir del país. Este documento digital solo tiene validez para trámites dentro del territorio argentino. Por lo que para cruzar a Chile u a otro país se requiere contar con el DNI físico vigente o el pasaporte actualizado.

Los organismos oficiales recomiendan revisar toda la documentación antes de viajar para evitar contratiempos o demoras en los pasos fronterizos, o hasta incluso la imposibilidad de concretar el viaje.