Un jubilado se mató después de discutir con su mujer por los planes para las fiestas

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio porteño de Las Cañitas. La víctima era un efectivo retirado de la Prefectura Naval Argentina.

Edicifio de Las Cañitas donde, tras una discusión con su mujer, un jubilado se mató.

Una tragedia sacudió al barrio porteño de Las Cañitas este lunes por la mañana, cuando un jubilado de 82 años se mató luego de discutir con su mujer por los planes para las Fiestas . El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Huergo al 300 , y la víctima era personal retirado de la Prefectura Naval Argentina .

Todo comenzó cerca de las 09:12, cuando la esposa de la víctima, María Venegas, se comunicó con el 911 para pedir ayuda. Según relató la mujer a los efectivos que llegaron al lugar, minutos antes había mantenido una discusión con su esposo sobre los planes para las fiestas de fin de año.

En medio de la tensión, Pedro Gómez -personal retirado de la Prefectura Naval Argentina - se dirigió a su despacho dentro de la casa y, de acuerdo al testimonio de Venegas, se efectuó un disparo.

Al arribar al lugar, el personal policial solicitó de inmediato la presencia de una ambulancia del SAME y los médicos constataron el fallecimiento de Gómez, según informaron fuentes policiales.

Ambulancia. SAME.jpg

La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales, que entrevistaron a la esposa para reconstruir los hechos previos a la tragedia. Aunque no se informó la existencia de terceros involucrados, el caso se encuentra bajo análisis para determinar la secuencia completa de lo ocurrido.

Tragedia en Maschwitz: un hombre se quitó la vida tras discutir con su pareja

Un episodio similar, conmocionó a la localidad de Ingeniero Maschwitz, donde un hombre de 52 años decidió quitarse la vida después de una discusión con su pareja. El hecho generó la inmediata intervención policial.

El suceso ocurrió en una vivienda del barrio San Miguel, ubicada sobre la calle Julián Aguirre al 400. Cuando los agentes llegaron, fueron recibidos por una mujer de 51 años, pareja del hombre, quien les relató lo sucedido.

De acuerdo con su versión, ambos habían discutido momentos antes. Tras el intercambio, ella optó por salir a caminar para calmarse y, al volver, encontró la casa cerrada por dentro. Como no obtenía respuesta, se acercó a una ventana para ver qué ocurría y allí descubrió a su pareja, identificada como Gastón Rafael Chaparro Aquino, colgado del techo con una soga.

Ingeniero Maschwitz

Inmediatamente pidió ayuda y llamó al 911. Un móvil del Comando de Patrullas de Escobar llegó pocos minutos más tarde y resguardó el lugar a la espera del servicio médico. La ambulancia del SAME arribó luego y la profesional a cargo confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La vivienda quedó preservada para las pericias correspondientes y se dio intervención a las autoridades judiciales. La investigación quedó en manos de la Comisaría Escobar 2da, que inició las primeras actuaciones y tomó declaración a la mujer con el objetivo de reconstruir la secuencia previa al hecho.