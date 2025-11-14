Se cruzó a una nena de 6 años en la calle y la pateó: el ataque quedó grabado

La pequeña iba junto a su mamá cuando fue sorprendida por el violento hombre. La agresión fue captada por una cámara de seguridad.

El ataque quedó grabado y la cara del hombre circuló en redes sociales.

Un preocupante y violento momento se vivió en plena calle, cuando un hombre le dio una patada en el pecho a una nena de 6 años que caminaba junto a su mamá. Luego del ataque, el agresor se fue de la escena con total normalidad.

Todo ocurrió este jueves a las 19:30 horas en el barrio de Palermo.La madre de la víctima reaccionó de inmediato. Se acercó para contener a la nena, que se asustó y lloró.

La secuencia sucedió cuando la menor volvía de una clase de natación, según informó TN. Le pidió permiso a su mamá para adelantarse hasta la puerta del edificio donde vive, en la cuadra del ataque. En el camino se cruzó con el agresor que, sin mediar palabra, le pegó una patada a la altura del pecho y escapó corriendo .

Feroz ataque - un hombre pateó en el pecho a una nena de 6 años

Todo quedó filmado por una cámara de seguridad de la cuadra. En las imágenes se puede ver con claridad la secuencia completa. La mamá, que llevaba un cochecito con un bebé, intentó interceptar al agresor pero el hombre la esquivó.

En tanto, una médica del SAME le realizó un control clínico a la menor agredida, y constató su buen estado de salud. Un policía lo retuvo, pero fue liberado poco después al comprobarse que tenía un certificado de discapacidad.

Ataque indiscriminado: empujó a una turista en la calle y la mató

Una mujer de 69 años fue víctima de un brutal crimen días atrás en Buenos Aires. Fue atacada en la calle.

Fuentes policiales precisaron que un hombre, sin motivo aparente, la golpeó en plena Avenida Corrientes y cayó al piso. Aunque fue trasladada por personal del SAME a un hospital, no sobrevivió.

La víctima fue identificada como María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, turista brasilera, quien se encontraba visitando a su hija, Carolina Bizinoto, quien se encuentra estudiando medicina en la Universidad de la Buenos Aires (UBA).

crimen brasilera La mujer brasilera fue atacada en pleno centro de Buenos Aires, el agresor tiene un extenso prontuario y problemas psiquiátricos.

Según la reconstrucción de la familia de la víctima, el miércoles 5 de noviembre, la mujer salió a buscar el dinero para pagar el alquiler de la casa de su hija. Fue en ese momento cuando el hombre la atacó. María Vilma cayó al suelo y se golpeó la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico.

“La llegaron a socorrer. Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada (del viernes) murió”, contó Paula Lima, sobrina de la víctima, al medio brasileño g-1.

Según informaron fuentes policiales, el agresor —que fue encontrado horas después del ataque en Junín y Córdoba— es un hombre de 30 años, con 20 antecedentes por delitos graves y varios ingresos a centros de salud por problemas psiquiátricos.

turista brasil asesinada

Entre su prontuario, se cuentan robos, robos en grado de tentativa, lesiones, robo automotor y desórdenes en la vía pública. También tuvo varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda por alteraciones psiquiátricas. En todos los casos se fugó, informó la Policía.

Ahora, quedó detenido acusado de tentativa de homicidio a disposición de la Unidad de Flagrancia Este y fue trasladado al hospital Borda.