Quini 6: mirá los resultados de este domingo

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 4.000 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3296, realizado este domingo 17 de agosto de 2025, puso en juego más de 4.000 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.430 millones de pesos . Salieron los números 43, 07, 06, 30, 02 y 40. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.700 millones de pesos . Salieron los números 28, 26, 35, 34, 33 y 25. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 606 millones de pesos y salieron los números 44, 22, 17, 12, 40 y 04. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 265 millones de pesos y los números favorecidos fueron 11, 17, 10, 05, 24 y 34. Hubo 52 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 50 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

sorteo quini 6

Mirá los resultados del miércoles

Quini 6, en su edición 3295, realizado este miércoles 13 de agosto de 2025, puso en juego más de 3.500 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.230 millones de pesos. Salieron los números 20, 22, 31, 18, 16 y 28. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.151 millones de pesos. Salieron los números 33, 43, 17, 02, 01 y 23. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 400 millones de pesos y salieron los números 39, 11, 12, 40, 03 y 29. En esta oportunidad no hubo ganadores y el pozo también quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 209 millones de pesos y los números favorecidos fueron 12, 17, 09, 36, 08 y 35. Hubo 1 ganador con 6 aciertos, que se llevó el pozo completo. La boleta ganadora se jugó en Tartagal, Santa Fe.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 4.000 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.