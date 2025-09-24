Misterio por una bola de fuego que sorprendió en el cielo de varias provincias: "Parecía un avión en llamas"

El fenómeno ocurrió en horas de la madrugada y generó impacto en redes sociales, donde comenzaron a replicarse imágenes y videos.

Una bola de fuego apareció en el cielo de Córdoba y varias ciudades de Argentina.

Una imponente luz cruzó el cielo en las primeras horas de este miércoles y dejó atónitos a vecinos de Córdoba y de distintas provincias del país. La llamada “bola de fuego” fue registrada en múltiples videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El evento, ocurrido alrededor de las 5:50 a.m., fue capturado en múltiples videos por testigos en regiones como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, generando un torbellino de especulaciones en redes sociales desde el amanecer.

“Estaba saliendo a correr y de repente, ¡pum! Una luz enorme que parecía un avión en llamas, pero sin ruido al principio”, contó un testigo desde Arroyo Seco, Santa Fe, en un video que ya acumula miles de vistas en X (antes Twitter).

Los reportes se extendieron rápidamente: desde Chañar Ladeado hasta Arteaga, pasando por varias ciudades de Córdoba, donde vecinos describieron el fenómeno como “una estrella fugaz gigante”.

Aunque aún se investiga, expertos preliminares lo atribuyen a un bólido –un meteorito de gran tamaño que se desintegra en la atmósfera–, pero el misterio persiste mientras se viralizan los clips.

Una misteriosa bola de fuego sorprendió en el cielo de Córdoba y otras provincias

No hubo alertas de explosiones ni daños, pero el brillo fue tan intenso que iluminó temporalmente el paisaje como un flash diurno. En Córdoba, un usuario local grabó el trayecto de sur a norte, preguntándose en voz alta: “¿Fue un OVNI o qué demonios?”.

¿Qué dicen los expertos? Fue un bólido

El director del Observatorio Astronómico de Funes, Adrián Arqueola, confirmó en una entrevista radial que se trata de un bólido, un tipo de meteorito más grande y luminoso que los comunes, que entra en la atmósfera a velocidades hipersónicas y se quema por fricción, produciendo esa estela de plasma ardiente.

“Estos eventos son más frecuentes de lo que pensamos, especialmente en septiembre por las lluvias de meteoros activas. No hay peligro, solo espectáculo”, explicó Arqueola, comparándolo con avistamientos similares en La Pampa el mes pasado.