Jubilados desaparecidos en Chubut: encontraron un cuerpo y buscan determinar su identidad

Apareció en Santa Cruz , arrastrado por la marea. Ya pasaron 40 días pero la búsqueda sigue, con cuatriciclos, drones y personal del Conicet.

Buscan en la costa de Chubut a los jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos.

A 40 días de su desaparición, continúa sin resultados la búsqueda de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados de Chubut que el 11 de octubre fueron vistos por última vez en Comodoro Rivadavia antes de salir en una escapada de fin de semana.

Este jueves, la investigación sumó un elemento relevante con el hallazgo de un cuerpo llevado por el mar a las costas de la provincia de Santa Cruz.

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, informó que los restos hallados están siendo sometidos a estudios para determinar si podría corresponder a alguno de los dos jubilados.

Búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut A 40 días de la desaparición, continúa la búsqueda de Pedro y Juana en Chubut.

En ese sentido, afirmó que existe una comunicación constante con las autoridades de Santa Cruz y que cualquier aparición de restos humanos en escenarios compatibles será analizada de inmediato.

Fuentes judiciales aseguran que los análisis podrían demorar varios días, ya que se requiere cotejar ADN con familiares directos.

La hipótesis del ministro de Seguridad de Chubut

Más allá de la probabilidad o no de que el cuerpo sea de Kreder o Morales, el hallazgo le da fuerza a una hipótesis que expresó el ministro. “Mi tesitura es que se los tragó el mar”, afirmó.

“Estamos todos fuera de protocolo. Yo necesito encontrarlos, aunque sea los cadáveres -admitió Iturrioz-. Es duro decirlo, pero es necesario para saber la causal de muerte y, si hubo intervención de terceros, identificar a los responsables”.

Pareja de jubilados desaparecida en Chubut Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que están desaparecidos desde el 11 de octubre en Chubut.

Si bien los protocolos determinan un máximo de 15 días de rastrillaje, el Ministerio de Seguridad de Chubut decidió extender el operativo y continuar los recorridos en zonas costeras y sectores de difícil acceso.

Iturrioz remarcó que se mantiene la prioridad de localizar a la pareja, incluso si el escenario es el más trágico. En ese sentido, dijo que se sigue trabajando con cuatriciclos, vehículos 4×4 y drones y detalló que, junto a los equipos policiales de búsqueda, en los operativos intervienen agentes de Fauna, investigadores del Conicet, patrullas costeras, personal municipal y de otras instituciones que aportan recursos técnicos y humanos.

Cómo sigue la búsqueda

Actualmente, la búsqueda se concentra en la franja costera, en puntos donde se presume que la pareja pudo haber tenido un incidente durante el trayecto.

Se trabaja en sectores de difícil acceso, playas extensas, cuevas costeras, cañadones y zonas donde la marea presenta un comportamiento irregular.

El área costera más cercana al lugar donde presuntamente desaparecieron y donde fue hallada la camioneta Toyota de Juana en la que se trasladaban tiene acantilados inestables, mareas bruscas y corrientes extremadamente fuertes.

La investigación es conducida por el fiscal Cristian Olazábal, quien dispone las medidas que luego implementa el Ministerio de Seguridad.

De acuerdo con los análisis técnicos realizados, los videos tomados por cámaras de vigilancia en la vía pública de Comodoro Rivadavia y zonas cercanas en los que se detectó el paso de la camioneta de los jubilados muestran que, efectivamente, eran Kreder y Morales quienes iban dentro del vehículo y que viajaban solos, sin que se percibiera la presencia de alguien más.

Por otra parte, las imágenes permitieron a los investigadores determinar que, al menos en ese tramo de la ruta, la pareja no era perseguida por ningún vehículo.