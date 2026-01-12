El clima en Cipolletti

Graciela Alfano reveló que Mauricio Macri le habló tras su separación: "Me escribió a las 4 de la mañana"

La vedette reveló detalles de la conversación que mantuvo con el expresidente y adelantó sus intenciones.

Graciela Alfano reveló detalles de la charla que tuvo con Mauricio Macri a la madrugada.

La reciente separación de Mauricio Macri y Juliana Awada continúa generando repercusiones en el mundo del espectáculo y la política. Ahora, una reconocida figura salió a hablar y se volvió tendencia rápidamente. Graciela Alfano reveló detalles del expresidente y aseguró que le habló tras finalizar su vínculo con su pareja.

Luego de 15 años de relación, Macri volvió a estar en el centro de la escena al ser nombrado por la vedette. Alfano aseguró que tuvo un “romance” con el exmandatario y contó los recientes detalles.

La separación con Juliana Awada se dio luego de una profunda crisis que derivó en una decisión consensuada. Y ahora, luego de que comenzaran a circular falsos rumores que vincularon al expresidente con Juana Viale, Alfano rompió el silencio.

En diálogo con DDM, la vedette fue consultada sobre la ruptura y aseguró que no está al tanto de los detalles íntimos de la expareja, pero se mostró comprensiva con el final del vínculo. Sin embargo, la entrevista tuvo un giro inesperado cuando Alfano confesó que Macri le había hablado durante la madrugada para invitarla a comer.

Graciela Alfano reveló que Macri le escribió para invitarla a comer

Hoy a las cuatro de la mañana me escribió y quedamos en ir a comer”, reveló y rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Lejos de evitar el tema, Alfano habló sobre su relación con el expresidente y recordó que tuvieron un romance en el pasado: “Yo tuve un romance con Mauricio y me encanta, es un hombre que me encanta”.

Al ser consultada sobre la chance de volver a tener un vínculo amoroso con Macri, Graciela no cerró la puerta: “Es posible que suceda, somos personas grandes y solas. Si tenemos ganas, lo vamos a hacer”.

