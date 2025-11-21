Fuertes tormentas, vientos y hasta 70 mm de lluvia: a qué zonas afectará la alerta

El SMN emitió una serie de alertas para el inicio del fin de semana largo, donde se espera un fuerte impacto de las lluvias y el viento.

Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

En el inicio de un fin de semana largo en el país, se anticipa un marcado ascenso de la temperatura en gran parte del territorio, pero además se advierte por la presencia de f uertes fenómenos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una seria de alertas de nivel amarillo para este viernes 21 de noviembre, por tormentas, lluvias intensas y vientos fuertes en distintas provincias.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas ante la alerta por tormentas serán Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca .

El SMN advirtió que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

mapa_alertas (11)

Asimismo, aclaró que este fenómeno puede implicar capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que se emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

Permanecer dentro del vehículo en caso de viaje.

Evitar circular por áreas inundadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse informado por las autoridades.

Fin de semana extra largo: ¿Cómo estará el tiempo en Neuquén y Río Negro?

El último fin de semana extra largo del 2025 traerá una mezcla de estados en la región. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó jornadas cálidas, con abundante sol y ráfagas de viento en las provincias de Neuquén y Río Negro desde este viernes y hasta el lunes.

En Neuquén, las temperaturas subirán de forma sostenida. Para este viernes, estará caluroso con pocas nubes y máxima alrededor de 31 °C. La mínima rondará los 15 °C. En tanto, el sábado se estima que la máxima llegará a los 34 °C, con mínimas cercanas a los 19°C.

Paseo de la Costa en la ciudad de Neuquén uno de los atractivos ideales para paliar la ola de calor extrema 1200 x 678.png

En la provincia de Río Negro, el viernes presentará valores más templados de alrededor de 27 °C, mientras que para el sábado se espera una máxima similar, aunque con menor grado de incremento térmico que en Neuquén.

El domingo, la región amanecerá con un cielo totalmente despejado. La máxima será de 38°C. En cuanto a la mínima, se espera una temperatura de 20°C. Por su parte, el lunes 24, ultimo día del feriado XXL, prevé una máxima que llegará a los 35° mientras que se espera una temperatura mínima de 19°C.

¿Y el viento?

Además, el SMN pronostica ráfagas de viento significativas, especialmente en la cordillera y en el Alto Valle. En Neuquén se emitió una alerta amarilla por vientos que podrían superar los 90 km/h.

El escenario climático refleja un fin de semana largo con sol predominante y clima caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero que demandará prudencia por el viento y las altas temperaturas. Los habitantes de Neuquén y Río Negro tendrán que estar atentos a no volarse y poder aprovechar para disfrutar del descanso extendido, cuidando su salud y seguridad.