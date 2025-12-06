Edith Hermida rompió el silencio tras la salida de Beto Casella de "Bendita": "Estoy triste"

Esta semana se confirmó un cambio importante en la televisión: Beto Casella anunció en "Bendita" que dejará la conducción del ciclo para iniciar en 2026 “una nueva etapa profesional en la pantalla de América TV”. El conductor señaló que muchos integrantes de su equipo lo acompañarán, pero anticipó una ausencia clave: Edith Hermida . La periodista decidió quedarse en El Nueve , donde continuará al frente del programa que ambos compartieron durante años.

En diálogo con "Intrusos", la panelista expresó su tristeza por la partida de su compañero. “ Estoy triste todavía . Ya voy a estar mejor”, explicó, intentando evitar cualquier confrontación. Consultada por los dichos de su colega, que lamentó que ella no lo acompañara en el cambio de canal, respondió con firmeza: “Lo quiero mucho y nunca me voy a enfrentar a él” . Luego, profundizó sobre la dinámica actual entre ambos: “La incomodidad es de él. Yo no la tuve esa incomodidad . Está bien lo que le pasa a él. Es como cuando estás hace mucho con una pareja y te fastidia todo”.

La comunicadora también contó que, a pesar de esta separación profesional, continúa teniendo un vínculo cercano: “Yo lo adoro. Me encantaría volver a trabajar con él en algún momento ”. Incluso, comparó el momento con una ruptura afectiva: “Me siento como que me separo de mi marido. Es una separación, por eso me duele”. Asimismo, reveló cómo fue contar su decisión de quedarse en El Nueve: “En algún momento sentí que yo también lo abandonaba al no seguirlo. Yo tuve la oportunidad de seguirlo y yo decidí, hablé con él y le dije: ‘no me voy a ir, me voy a quedar’ ”.

Por su parte, el animador explicó públicamente las razones detrás de su salida tras veinte años en la señal. Adelantó que el 19 de diciembre será “el último programa en la pantalla”, y remarcó que no fue una determinación fácil: “No es una decisión que yo tome alegremente. Se dieron algunas circunstancias que habían dejado de ser gratificantes en el día a día”. También aseguró que el envío continuará, aunque sin él al frente: “Este espacio seguirá, pero sin nosotros, por lo menos, sin mí. Agradecerles a ustedes porque hicieron de Bendita un éxito”.

La frase de Beto Casella que había generado dudas

En otra nota con "Intrusos", Beto hizo comentarios que llamaron la atención sobre su compañera, quien quedará como anfitriona del ciclo. Cuando el cronista mencionó que Edith consideraba que él debía seguir, el presentador respondió: “La quiero mucho, pero ella va y se sienta hasta que se hacen las 10 de la noche”. Luego, agregó: “Si puede, se divierte un rato. Si yo no estoy, reemplaza. Tiene otra cosa en la cabeza. No tiene la misma pasión por la tele y por reinventarse que yo tengo. Es otro carácter”.

EDITH HERMIDA VS. BETO CASELLA: LA GUERRA IMPENSADA



"Ella está en esa comodidad que yo la entiendo"

Finalmente, el periodista marcó que su búsqueda profesional apunta a un nuevo impulso y a salir de la zona de confort. “Tiene otro carácter. Es otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero, con su unipersonal… ella se armó su paquetito. Está en una comodidad y yo la entiendo. Yo no quiero tener esa comodidad ”, concluyó.