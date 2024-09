Cuento del tío en Santa Cruz: le cambiaron su auto por uno robado

Con el objetivo de probar el vehículo antes de confirmar la transacción, los presuntos compradores le pidieron que se lo diera para salir a dar una vuelta. A cambio, a manera de “garantía” de que iban a regresar, le dejaron a la mujer su propio auto, un Toyota Corolla.

Pero resultó que el Toyota no era de ellos. Y que no iban a regresar. La pareja en cuestión no apareció más y el Volkswagen Gol Trend, tampoco.

Por los caminos de Santa Cruz

A medida que pasaba el tiempo, primero largos minutos y posteriormente horas, la mujer entendió que posiblemente había sido víctima de una estafa y empezó a tratar de hacer averiguaciones a través de las redes sociales, acerca del Toyota que ahora tenía en su poder.

El Gol Trend rojo fue sustraído en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti. A la mujer de Santa Cruz le robaron un Volkswagen Gol Trend. (Imagen ilustrativa).

De este modo, se enteró de que el vehículo que los dos delincuentes le habían dejado en garantía figuraba como robado en Comodoro Rivadavia.

Con esta información en su poder, la mujer se presentó en la Comisaría Primera de Puerto Deseado en las primeras horas de la mañana de este jueves, para denunciar toda la situación, contar que le habían sustraído su vehículo a través de lo que popularmente se conoce como un “cuento del tío” y avisar que el auto robado en Comodoro Rivadavia, que tenía pedido de captura, estaba en su poder.

Tras tomar conocimiento de los hechos, personal División Policial de Investigaciones (DPI) Puerto Deseado, inició las tareas investigativas y rápidamente constató que, efectivamente, el Toyota Corolla 2016 dominio AA347ML que era buscado por la policía, se encontraba estacionado en intersección de las calles Colón y Sarmiento, en pleno centro de la ciudad de Puerto Deseado.

De inmediato, los efectivos a cargo del caso procedieron al secuestro del vehículo para trasladarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, en Chubut.

Buscan a los delincuentes

Mientras tanto, la Policía de Puerto Deseado continuaba con las tareas en pos de esclarecer el hecho e identificar a la pareja que apareció en la ciudad costera de Santa Cruz con el auto robado en Comodoro, para proceder al pedido de captura de los responsables de la estafa y, en principio, también del robo del Toyota.

Por el momento, más allá de los rasgos fisonómicos que pudo aportar la mujer damnificada, los investigadores no habían llegado a ningún otro dato identificatorio de los ladrones. Según dejaron trascender medios locales, serían integrantes de la comunidad zíngara de Santa Cruz.