Buscadores de tesoros: una actividad singular en las playas de Chubut

Salen con detectores de metales en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia . Qué equipos se necesitan y qué cosas encuentran.

Luis Alberto Siolla es detectorista “desde hace siete años”. Con su equipo de detección de metales, sale a buscar tesoros por la playa de Puerto Madryn . Pero no es el único aficionado a esta actividad que, en la provincia de Chubut , tiene pocos pero persistentes cultores, algunos también en la costa de Comodoro Rivadavia.

“Los chicos, cuando te ven, dicen ¡ahí va el detector de tesoros !”, se festeja a sí mismo Luis, que empezó a desarrollar esta actividad después de atravesar y superar una enfermedad.

“Es un hobby”, aclara, para que no se malentienda la expresión “buscador de tesoros”. No obstante, en alguna oportunidad llegó a encontrarse con un anillo de oro , su hallazgo más valioso desde que se dedica a la detección.

“Me hace muy bien, me divierto, aparte estamos en grupos con los cuales tenemos reuniones”, le explica el detectorista madrynense al medio local Adnsur.

Una actividad de culto no solo en Chubut

El hobby de la detección de metales está lejos de ser algo exclusivo de las playas patagónicas. Se trata de una actividad de culto en muchos lugares del mundo y hasta hubo una serie de ficción inglesa -Detectorists, protagonizada por el actor Mackenzie Crook, más conocido por ser el “Dwight” de la versión británica de The Office- en la que, con tono de comedia, se muestra la pasión por el pasatiempo y ciertas rutinas que tienen que ver con compartirlo con otros y de la que los detectoristas argentinos no son ajenos.

Detectorists Detectorists, la serie británica que muestra la actividad del mismo modo que se lleva a cabo en Chubut.

En Puerto Madryn, como en otros lugares, los aficionados se organizan en grupos con los que realizan reuniones periódicas para compartir experiencias, pasarse datos, hablar de equipamiento y novedades y mostrar algún hallazgo.

La práctica de la detección requiere una preparación técnica simple pero fundamental. Antes de salir a la búsqueda, lo primero que se debe hacer es lo obvio: verificar que el detector esté cargado .

“Este se carga como si fuera un celular, hay otros que van a batería”, explica Luis, y muestra el suyo: una suerte de rastrillo que va barriendo el terreno a pocos centímetros de distancia de la arena pero que, en lugar de dientes en el extremo inferior, tiene una especie de parrilla circular y, en el mango, un display digital que indica si bajo el suelo hay “algo”.

Otros elementos además del detector

Junto con el detector, otro elemento clave es el pinpointer. “Este aparatito es el que te facilita encontrar la pieza cuando hacés el pocito”, dice Luis.

Un pinpointer tiene el aspecto de una linterna pequeña y estilizada, pero no es otra cosa que un preciso detector de metales de mano. Emite un campo electromagnético que, al acercarse a un objeto metálico, genera una alerta mediante sonido o vibración, cuya intensidad va aumentando a medida que uno lo acerca al objeto. De este modo se obtiene la ubicación exacta donde excavar.

El tercer objeto del equipamiento básico de los detectoristas es la pala. En el caso de los que realizan la actividad en Puerto Madryn -o en cualquier otra playa-, una adecuada para trabajar en la arena.

“Esta pala”, explica Luis, y muestra una pala de mango largo, base plana y con orificios pequeños que dejan escurrir la arena para que solo quede retenido el tesoro, cuando hay uno: una pala de detectorista.

“Acá en Madryn he encontrado monedas, he encontrado anillos y hasta tuve la suerte de encontrar un anillo de oro”, confirma el detectorista chubutense.