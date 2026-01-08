Así fue el dramático rescate de Martín Demichelis y su familia en Punta del Este

El exentrenador de River y tres de sus hijos, junto a una sobrina, quedaron atrapados por la corriente en Laguna Escondida, en José Ignacio.

Martín Demichelis y parte de su familia fueron protagonistas de un momento de extrema tensión el pasado 31 de diciembre en una playa de acceso restringido del municipio uruguayo de José Ignacio. El entrenador, junto a sus tres hijos y una sobrina, debieron ser rescatados de urgencia luego de quedar atrapado por una fuerte corriente en la zona de Laguna Escondida, un sector considerado de alto riesgo para los bañistas.

El hecho ocurrió durante la tarde del 31 de diciembre y se conoció públicamente en las últimas horas, luego de que se difundieran imágenes en el programa A la tarde, emitido por América TV. De acuerdo con lo informado, la familia ingresó al mar y, al intentar volver a la orilla, se vio impedida de hacerlo por la fuerte corriente .

De acuerdo con el relato del ciclo televisivo, en ese tramo de la costa no hay servicio de guardavidas permanente . Sin embargo, dos rescatistas que se encontraban fuera de servicio y practicaban surf en las inmediaciones advirtieron la situación y acudieron de inmediato para auxiliar a Demichelis y a los menores, evitando un desenlace trágico.

Embed SUSTO PARA MARTÍN DEMICHELIS Y SUS HIJOS: TUVIERON QUE SER RESCATADOS POR GUARDAVIDAS



El video muestra el dramático episodio en el que el director técnico, sus hijos y una sobrina fueron rescatados por surfers, que también son guardavidas, y estaban en su día libre. pic.twitter.com/mXtm69cu3J — Perspectiva Sur (@perspectivasur) January 8, 2026

La conductora Karina Mazzocco aseguró que la intervención fue clave para evitar una fatalidad. El cronista Oliver Quiroz agregó que la información llegó al programa varios días después del hecho, tras un período de hermetismo, y permitió reconstruir cómo se desarrolló el episodio en el agua.

Cuestionamientos su decisión

Durante el debate en el estudio, los panelistas remarcaron la gravedad de lo ocurrido y señalaron que el desenlace pudo haber sido fatal. Luis Bremer calificó el episodio como “la tragedia que no fue”, al tiempo que se mencionó la angustia que habría vivido Evangelina Anderson, quien no se encontraba cerca del lugar al momento del rescate.

También hubo cuestionamientos vinculados a la decisión de ingresar al mar en un sector con carteles que prohíben el baño. Laguna Escondida es una playa conocida por la peligrosidad de su fondo y por las fuertes corrientes, características que suelen ser desconocidas por turistas y visitantes ocasionales.

La playa carece de un sistema de vigilancia estable, pese a los reiterados reclamos de residentes y veraneantes. La ausencia de guardavidas y de mayor infraestructura de seguridad incrementa los riesgos en una zona que, cada temporada, recibe a numerosos turistas que desconocen el comportamiento del mar en ese sector de la costa uruguaya.

Demichelis y la reciente pelea con su novia

El exdirector técnico de River Plate, Martín Demichelis, días atrás quedó en el centro de la escena mediática tras la difusión de un video que muestra una fuerte discusión con su actual pareja en un estacionamiento de Punta del Este, Uruguay. El episodio, ocurrido este martes por la tarde en la zona de José Ignacio, fue dado a conocer este miércoles en el programa televisivo Puro Show, donde se difundieron testimonios de personas que presenciaron la situación.

Según relataron en el ciclo, los testigos advirtieron gritos, insultos y un clima de tensión dentro de un vehículo estacionado en el predio de La Susana Beach, lo que habría motivado la intervención del personal de seguridad. En ese contexto, se indicó que Demichelis descendió del auto e intentó abrir la puerta del lado del acompañante, en medio de la discusión. No obstante, no trascendieron detalles precisos sobre el motivo que originó el conflicto.

Embed Fuerte discusión entre Demichelis y su novia con portazos, gritos y llanto de por medio pic.twitter.com/ABNcigPQco — Enterate Noticias (@EnteratePlay) January 7, 2026

Frente a la circulación de distintas versiones, fue la propia mujer involucrada, Micaela Benítez, quien salió a desmentir los rumores. En diálogo por mensajes con el periodista Oliver Quiroz, negó que se haya tratado de un hecho violento y aseguró que no hubo gritos ni intervención de seguridad. Además, sostuvo que se trató de “una conversación privada como la de cualquier pareja” y remarcó que la situación fue exagerada.