Aguinaldo de ANSES: estas son las personas que quedan afuera del pago en diciembre 2025

El organismo de seguridad social informó cuáles serán las fechas de pago y aclaró cuáles son los grupos que no serán alcanzados por este aporte extra .

Aguinaldo de ANSES: estas son las personas que no podrán cobrarlo en diciembre 2025

El último mes del año llega con el pago del aguinaldo , que se acredita junto con los haberes del mes y representa un refuerzo significativo tanto para los trabajadores en actividad, como para los jubilados y pensionados que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) por formar parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Si bien se trata de un aporte esperado, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano aclaró que no todos los beneficiarios del sistema previsional están alcanzados por este adicional. Si bien el Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho para jubilados , pensionados, existen que no percibirán este pago extra.

El organismo de seguridad social precisó también cuáles son los grupos que quedarán excluidos del pago del aguinaldo el último mes del año. En esa lista se encuentran las siguientes personas:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)

Titulares de programas sociales sin carácter previsional, como la Prestación por Desempleo o las Becas Progresar

Los beneficiarios de estas prestaciones no reciben el Sueldo Anual Complementario debido a que no se consideran haberes previsionales, sino que se trata de asistencias económicas o asignaciones familiares. Es por esto que quedan al margen de la normativa que dispone el pago de este aporte, que se efectúa dos veces al año.

AGUINALDO.jpg

¿Quiénes recibirán el aguinaldo?

Por el contrario, los grupos que están habilitados a cobrar el SAC son los siguientes:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

En estos casos, el monto correspondiente al aguinaldo se depositará en simultáneo con los haberes de diciembre, sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite extra.

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre. Para el cálculo se toma en consideración la mitad de la mejor remuneración en todo concepto del semestre. De esta forma, este “medio aguinaldo” corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual que el trabajador cobró en cada uno de los semestres.

En el caso de los jubilados, el haber de diciembre suele ser el más alto del período debido a la actualización por movilidad. Es por esto que el aguinaldo también suele coincidir con la mitad de ese monto. A modo de ejemplo, si la persona recibe un haber bruto de $500.000, su aguinaldo será de $250.000.

En cuanto a las personas que todavía están en actividad, el dato relevante es que no es imprescindible trabajar todo un semestre para cobrar este SAC, sino que "se trata de un derecho del/ la trabajador/a percibirlo desde que comienza a trabajar en relación de dependencia".

Cronograma de pagos

Jubilaciones que cobran el mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre de 2025.

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre de 2025.

Jubilaciones que superan el haber mínimo