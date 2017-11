Según informaron fuentes judiciales, una mamá se enteró de los presuntos abusos cuando participaba del cumpleaños de un compañerito. Luego, indagó sobre su niña. En un principio, le dijo que el profe era bueno, pero mientras le daba un baño y hablaban sobre el cuidado del cuerpo, le terminó diciendo que le tocó la cola.

Otras dos mamás se enteraron de la situación al concurrir a una reunión de padres, tras lo cual comenzaron a interrogar a sus hijas. En un caso, la niña le dijo a su madre que el profe le tocaba la cola en situaciones de juego; y también le contó que, en una oportunidad, la llevó al baño y la tocó con los pantalones bajos.

Otra testigo refirió que en la reunión no se quedó más de 15 minutos porque todos empezaron a los gritos, mientras sus niños se encontraban presentes en la sala y podían escuchar la discusión. Tal es así que su hija comenzó a llorar y decidió retirarse. Sin embargo, en su casa le preguntó. Como su hija le dijo que el profe era bueno, pensó que ella no había sido víctima y no insistió más. Sin embargo, pasó el tiempo y un día observaron en la tele imágenes del jardín. Entonces, su hija le contó que el profe le había tocado la cola con la ropa puesta.

Otro padre dijo que se enteró de los abusos a la salida del jardín. Se lo contó una mamá de quien no supo su nombre y a quien perdió de vista cuando sonó el timbre en la institución. Entonces, decidió no hacer nada. Pero tiempo después, mientras tomaba mates con su hijo, el nene le manifestó lo que ya dijeron otros chicos: que el profe era malo y les tocaba la cola.

Por último, declaró una mamá que se enteró a la salida del jardín, hablando con otra madre, quien le contó que su nena estaba yendo al psicólogo por los abusos. Como no sabía nada, quedó shockeada y pidió a su marido que indague un poco más sobre esta cuestión. Ella fue una de las que solicitó la reunión con la directora.

En su declaración, recordó que le dijo a su pequeño que el secreto al que hacía mención no era tal porque todos lo sabían, de modo que podía contarle. Ahí le reveló a su mamá lo que hacía el profe.

Buena parte de las preguntas de la defensa intentó profundizar un poco más sobre las reuniones que tenían los padres dentro y fuera de la institución, en casas de familia, incluso en presencia de los menores, tal vez en un intento de probar que quizás hubo cierta influencia de los padres en los relatos de los pequeños.

Testigos

Expectativa por más testimonios

El juicio continuará en la presente jornada con cinco testimonios de padres que se constituyeron en querellantes y otros que no, pero igualmente fueron citados para hablar del jardín.

En el actual proceso, se están juzgando siete hechos de abuso simple, pero agravado por la condición de educador del imputado, que ya tiene una condena a prisión de tres años en suspenso.