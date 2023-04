Otro reclamo por tierras contra pastor evangélico

En este caso, demandan la concreción del desarrollo, ya que a ellos aún ni siquiera les entregaron los terrenos y el predio tampoco fue dividido ni las calles trazadas.

Este martes en horas de la tarde un grupo de damnificados se concentró en la sede de la inmobiliaria, en Italia 314 de Cipolletti, para reclamar la regularización del desarrollo. Pero no había nadie en el local comercial.

“Nosotros estamos peor que nuestros vecinos, porque ni siquiera nos asignaron los lotes y el lugar sigue siendo una chacra”, enfatizó Ana, una de las participantes de la manifestación.

La vecina dijo que hace años vienen reclamando la entrega de los terrenos para comenzar a construir sus casas, pero no sin éxito.

Sostuvo que hay gente que compró en 2011 y que el compromiso del desarrollador era que en el término de los cuatro primeros años se realizaría la urbanización y un año después instalarían los servicios.

“Pero nada de eso ocurrió”, lamentó la mujer, quien indicó que hay entre 400 y 500 personas en la misma situación y advirtió que aún siguen vendiendo terrenos en las mismas condiciones.

Sostuvo que llevaron la queja al municipio de Fernández Oro, donde les aclararon que el emprendimiento no está autorizado y que recién en septiembre del año pasado presentaron el proyecto. Pero en realidad la negativa del aval obedece a los incumplimientos por el primer Rincón del Sol (ver aparte).

De cualquier modo no se quedarán con esa respuesta y el silencio del pastor. El jueves presentarán la denuncia en Defensa del Consumidor y en la Defensoría del Pueblo, en Cipolletti. Aunque no descartan otras medidas.

No lo autoriza por no cumplir acuerdos

Para el municipio se trata de una cuestión entre privados y no tiene injerencia. Lo dijo el intendente Mariano Lavín, cuando reclamaron los compradores del Rincón del Sol inicial. Explicó que en ese caso el desarrollo fue autorizado, pero que aún no se erigió en un loteo, ya que no está terminado con sus conexiones técnicas ni el trámite catastral. Para la administración, sigue siendo una chacra.

Lavín reconoció que el año pasado, ante el reclamo de los compradores, intercedieron para acercar a las partes. Lograron la firma de un acta en la que Brabeuo fijó plazos y se comprometió a realizar las conexiones en esos términos, pero no se cumplió.

“Es un problema que deben solucionar entre ellos. Nosotros solo fuimos mediadores”, insistió.

Por su parte, Martín Rebaliatti, coordinador de gabinete de la intendencia a raíz del incumplimiento del acta firmada por los compradores y el desarrollador, el municipio no autoriza a la firma a la realización de otros emprendimientos que tienen en proyecto, como el denominado Brunella.

Maltratos en respuesta a los reclamos

Ana contó que en varias oportunidades reclamó en forma personal en la inmobiliaria, pero nunca le dieron una respuesta que aliente el avance de la urbanización. Lo mismo les sucedió a otros compradores, agregó.

Dijo que el pastor ahora les reclama $1 millón a cada uno para instalar luz, gas y agua. Sostuvo que algunos pagaron.

Sin embargo ella en uno de los últimos encuentros le recordó que habían acordado que los servicios estaban incluidos en el precio de venta, pero aseguró que el religioso-empresario se molestó y reaccionó con hostilidad.

“Es un maltratador, sobre todo con las mujeres, porque son ellas en su mayoría las que van a reclamar, porque los maridos están en sus trabajos”, subrayó. Añadió que la misma actitud desaprensiva y descortés adoptan las hijas Flores, quienes hacen el trabajo administrativo.

Recordó que una de ellas pasó incesantemente frente al local de la inmobiliaria el martes cuando realizaban la manifestación y que no disimulaba su mirada desafiante.

Boletos de compra-venta

La transacción de los terrenos se formalizó a través de boletos de compra-venta que en el caso de Ana se llevó a cabo con la intervención de Rentas de la provincia, por lo que es un documento que acredita la operación. Conoce a otros compradores que también recibieron la misma certificación, aunque notaron que no todos llevan la misma firma del vendedor. A ella se la firmó el mismo pastor Juan Flores. Pero en otros aparecen otros nombres, como parte de la firma. El detalle también les genera inquietud.

Flores no habla

Este diario se comunicó con Flores cuando estalló la protesta de los compradores del Loteo del Sol. Pero no quiso hablar al respecto. Sostuvo que el caso está a cargo de un abogado, pero tampoco accedió a mencionar quien es. A continuación cortó el teléfono abruptamente.