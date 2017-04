Otro piquete causó caos total en la zona del puente

3:30 horas fue el tiempo que duró el piquete en los puentes. En dos oportunidades levantaron unos minutos el corte para descongestionar la zona y mostrar voluntad de negociación.

No sólo hubo malestar por lo inesperado de la medida, sino por las discusiones que se suscitaron entre conductores y manifestantes. “Somos gente del oeste y tenemos esta cooperativa desde el 2015, les aseguro que está en regla. Carlos Fernández, un funcionario del IPVU, me ofreció trabajo pero cuando fui a verlo me dejó parada. Me salió con que a los del oeste no les daba trabajo”, expresó la titular de la cooperativa, Esther Villalobos.

La mujer contó que “hay gente que está con un programa de 2 mil pesos que no es constante porque se los bajan y se los suben. Además, hay mamás que están en situación de calle. Por eso formé esta cooperativa, pero no me valió de nada. Sólo queremos que nos den trabajo”. Explicó que en la cooperativa hay plomeros, pintores de obras, personal de maestranza, y gente capacitada para trabajar en obras públicas.

“No queda otra que resignarse, caminar y tomar un taxi. Enojarse no sirve de nada, aunque no cruzo el puente diariamente”. Adriana Vecina de Allen

Ayer sólo se les habilitó el paso a las ambulancias, que pasaron en reiteradas oportunidades, y a las motos, que se abrieron paso entre las cintas de peligro que colocaron para cortar el tránsito.

A medida que pasaban las horas, el malestar se fue incrementando y de cada diez personas que pasaban caminando por el lateral del puente, dos les vociferaban: “Vayan a laburar”. A gente mayor con bastón, un hombre rengueando luego de tres operaciones, jóvenes y adultos no les quedó otra que caminar los dos kilómetros distantes entre una y otra rotonda a ambos lados del río.

“Tienen que ir a buscar trabajo porque hay. Si están así es porque el Gobierno les da un plan. No pueden cortar cuando se le cantan”. América Vecina de Neuquén