Otro cuento del tío, ahora en Cipolletti: se llevaron $600 mil

“Me preguntaba si tenía plata, y me pidió que la ponga toda en una bolsa y la cuente. Todo fue muy rápido. Me dijo que iba a venir una persona del banco a retirarla; que ella no podía venir porque estaba enferma. Yo pensé que era mi hija, la voz era muy parecida”, contó la mujer.

Explicó que pasada las 13 de este miércoles llegó hasta su casa un hombre grande, morocho, vestido de camisa y pantalón, y se presentó como un trabajador del banco.

“Me pidió que le diera el dinero y se fue corriendo. Antes de que escapara le comenté que todo parecía ser un cuento, porque tenía una sensación extraña. Pero confié, y se llevó todo”, relató.

Dijo que se llevaron cerca de 600 mil pesos que tenía ahorrados para realizar arreglos en la casa.

“Nos privamos de muchas cosas para ahorrar ese dinero. No nos compramos zapatillas, y ahorrábamos hasta en la comida con mi marido. Encima querían que vaya al banco y sacar más plata”, recordó con tristeza la víctima.

La pareja de abuelos junto con su hija se acercaron hasta la Comisaría 32 del barrio La Paz para radicar la denuncia.