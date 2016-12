Al igual que la selección argentina, que recibió dos cachetadas sucesivas con derrotas ante Paraguay y Brasil, la Comisaría Cuarta de Cipolletti quedó en pocos días como simple espectadora de dos audaces golpes delictivos casi en sus narices. El primero fue en la sucursal de Horizonte Seguros y el segundo, a sólo unos 20 metros, en el edificio ubicado en el cruce de las calles Roca y Sarmiento. Los ladrones desvalijaron una oficina y provocaron importantes daños, destacaron fuentes allegadas a la investigación.

El hecho que afectó a profesionales de la ciudad ocurrió anteayer, a plena luz del día. Una o más personas ingresaron a un edificio, barretearon la puerta de una oficina y revisaron los muebles en busca de dinero en efectivo y otros objetos de valor. En pocos minutos consiguieron apropiarse de una valiosa computadora, algo de dinero y hasta lapiceras.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 14 y una de las personas que ocupa la oficina llegó justo en el momento del robo. Estaba acompañada por una clienta pero como tuvo sospechas prefirió bajar por una escalera y dar aviso a la Policía provincial, que se encuentra a un par de pasos de distancia. De acuerdo con las fuentes, los delincuentes habrían seguido a las mujeres y luego huyeron rápidamente. Asustadas, las víctimas buscaron refugio en el bar ubicado sobre calle Roca.

Ante la advertencia, los policías no demoraron en llegar y realizaron un rastrillaje sin resultados positivos. Las víctimas no pudieron precisar si se trataba de uno o más ladrones y según las fuentes, unas jóvenes se ofrecieron como testigos y aseguraron que no había salido nadie del edificio. Por ese motivo, los agentes de la Cuarta recorrieron la propiedad buscando a los sospechosos.

Es la primera vez que entran a robar a la oficina de las profesionales ligadas al derecho y una de las razones que habrían elegido el lugar es la “supuesta” seguridad que supone tener la sede de la Regional Quinta, a 15 metros, y la Unidad Cuarta, a 20 metros. Pero evidentemente los ladrones muestran una gran impunidad y no los intimidan los agentes que recorren las calles céntricas en forma permanente.

Este hecho se suma al atraco de la semana pasada, cuando dos delincuentes irrumpieron en el local de Horizonte Seguros, situado en San Martín al 700, y tras maniatar a los empleados se llevaron objetos personales.

Hasta ahora, en ninguno de los casos se pudo apresar a los autores.