La joven de 17 años convivía hasta hace pocos meses con el acusado y su pequeño hijo de sólo 6 meses en Fernández Oro. El hombre, a su vez, mantenía una relación con otra mujer, con quien tiene otros dos nenes. La noche del jueves la menor le abrió las puertas de su casa para que pueda visitar el bebé y sintió que algo malo podía ocurrir.

"La noche anterior estuvo acá. Estaba muy callado. Y me comentó que su ex no la dejaba ver a los nenes. Yo sabía que él tenía una prohibición de acercamiento por violencia, pero nunca me imaginé lo que iba a hacer", explicó la joven en diálogo con LM Cipolletti. Luego, tras las notas en el diario, pudo reconocer el auto y al secuestrador.

Ella también había sido víctima de los maltratos de Pereyra, y pidió una prohibición de acercamiento luego de amenazarla de muerte.

"Me pegaba cuando estaba embarazada y un día me dijo que me iba a prender fuego la casa. Que me iba a matar. El no aceptaba que las chicas lo dejen. Yo fui a la Comisaría 26 y le puse una denuncia, pero no me dieron la prohibición de acercamiento. Ahora si sale, tengo miedo por lo que me pueda hacer", relató la menor.

El joven de 26 años, de apellido Pereyra, se encuentra detenido en la Comisaría 32 del barrio La Paz. Se le imputan los delitos de violación de domicilio, daño, privación ilegítima de la libertad en el marco de violencia de género. Su amigo, apodado "chelo", también está detenido por cómplice.

